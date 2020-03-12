Альтернативой для туристов из России, отменивших свои поездки за рубеж из-за эпидемии коронавируса, может стать Узбекистан. С таким предложением 12 марта выступил вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма республики Азиз Абдухакимов, передает Интерфакс

Коронавирус не пройдет. Молдавия повела Украину за собой на карантин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По словам Абдухакимова, планируются рейсы из Самарканда в Санкт-Петербург и из Бухары в Казань. Авиакомпания Uzbekistan Airways готова продавать билеты со скидкой до 20% на рейсы в страны СНГ.

«В ближайшие недели мы планируем провести саммит руководителей туристических компаний Центральной Азии, России и Азербайджана, чтобы договориться о развитии регионального туризма. В этих странах эпидемия находится под контролем, мы не видим с ними рисков», — заявил Абдухакимов.

Узбекистан из-за пандемии коронавируса отменил авиарейсы в Афганистан, Китай, Иран, Италию и Южную Корею.