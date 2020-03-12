Её автор Сергей Бехалец хочет, чтобы им стал хит народной артистки Софии Ротару «Червона рута».

Зеленский может сделать хит Ротару гимном Украины

Эту инициативу поддержали пока пятеро пользователей.

Чтобы петицию передали на рассмотрение гаранту Владимиру Зеленскому, она должна собрать 25 000 подписей за 92 дня.

«Норм бицуха»: «руки-базуки» Софии Ротару восхитили пользователей соцсетей
«Норм бицуха»: «руки-базуки» Софии Ротару восхитили пользователей соцсетей
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Песню написал в 1970 году украинский композитор-исполнитель и поэт Владимир Ивасюк.

В 1971 году «Червона рута» вошла в двадцатку победительниц первой советской «Песни года», определяемых по письмам слушателей и зрителей. 

Настоящим хитом, который полюбили миллионы, «Червона рута» стала немного позднее в исполнении именно Ротару.