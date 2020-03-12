Зеленский может сделать хит Ротару гимном Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 12 марта появилась электронная петиция с предложением учредить второй гимн страны

Её автор Сергей Бехалец хочет, чтобы им стал хит народной артистки Софии Ротару «Червона рута».

Эту инициативу поддержали пока пятеро пользователей.

Чтобы петицию передали на рассмотрение гаранту Владимиру Зеленскому, она должна собрать 25 000 подписей за 92 дня.

«Норм бицуха»: «руки-базуки» Софии Ротару восхитили пользователей соцсетей © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Владимир Ивасюк.

В 1971 году «Червона рута» вошла в двадцатку победительниц первой советской «Песни года», определяемых по письмам слушателей и зрителей.

Настоящим хитом, который полюбили миллионы, «Червона рута» стала немного позднее в исполнении именно Ротару.