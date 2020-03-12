Зеленский может сделать хит Ротару гимном Украины

Её автор Сергей Бехалец хочет, чтобы им стал хит народной артистки Софии Ротару «Червона рута».
Эту инициативу поддержали пока пятеро пользователей.
Чтобы петицию передали на рассмотрение гаранту Владимиру Зеленскому, она должна собрать 25 000 подписей за 92 дня.
Песню написал в 1970 году украинский композитор-исполнитель и поэт Владимир Ивасюк.
В 1971 году «Червона рута» вошла в двадцатку победительниц первой советской «Песни года», определяемых по письмам слушателей и зрителей.
Настоящим хитом, который полюбили миллионы, «Червона рута» стала немного позднее в исполнении именно Ротару.