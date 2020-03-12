Украинский моряк стал пленником пиратов у берегов Нигерии
Украинский моряк стал пленником пиратов у берегов Нигерии
Десять членов экипажа судна Alpine Penelope, шедшего под флагом Либерии, стали пленниками пиратов 20 февраля.

По словам Кулебы, команду корабля удалось освободить благодаря переговорам, которые вели посольство Украины в Греции и компания-судовладелец.

«Украина своих не бросает… Наш Дмитрий Голяненко уже на Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!» — написал Кулеба.

В 2016 году организация «Океаны без пиратства» признала воды Гвинейского залива, которые омывают берега Нигерии, самым опасным местом для мореплавания на земле.