Десять членов экипажа судна Alpine Penelope, шедшего под флагом Либерии, стали пленниками пиратов 20 февраля.
По словам Кулебы, команду корабля удалось освободить благодаря переговорам, которые вели посольство Украины в Греции и компания-судовладелец.
«Украина своих не бросает… Наш Дмитрий Голяненко уже на Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!» — написал Кулеба.
В 2016 году организация «Океаны без пиратства» признала воды Гвинейского залива, которые омывают берега Нигерии, самым опасным местом для мореплавания на земле.