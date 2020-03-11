Украинская певица Анна Седокова 10 марта поделилась на своей странице в Instagram новым снимком, который стали бурно обсуждать в Сети

Седокова сообщила о четвертой беременности, выложив фото в полуобнаженном виде © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Ох уж эти брови…», «Такая красивая, но зачем эти брови», «Это не брови — это зависть Брежнева! Нет пределу совершенству, а у Седоковой ширине бровей», «У Брежнева было круче!», «Что с вашими бровями?», «С бровями перебор», «Эх, и брови», «Брови жесть», «Анна, что с бровями?», «Скоро брови будут на макушке», «С бровями! Что-то пошло не так», «Красивая, но брови портят все!», «На узбечку стала похожа», «Как можно было из потрясающей красоты девушки сделать себя такой вот? Эх, Аня, Аня, жаль», — написали певице в комментариях.