На фотографии артистка позирует с очень широкими бровями.
«Ох уж эти брови…», «Такая красивая, но зачем эти брови», «Это не брови — это зависть Брежнева! Нет пределу совершенству, а у Седоковой ширине бровей», «У Брежнева было круче!», «Что с вашими бровями?», «С бровями перебор», «Эх, и брови», «Брови жесть», «Анна, что с бровями?», «Скоро брови будут на макушке», «С бровями! Что-то пошло не так», «Красивая, но брови портят все!», «На узбечку стала похожа», «Как можно было из потрясающей красоты девушки сделать себя такой вот? Эх, Аня, Аня, жаль», — написали певице в комментариях.
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Привет💋. Ну что, пожалуй, настало время открывать карты, вернее двери моей «Квартиры69» @69apt 🎂. Совсем скоро мы приступим к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и… #Квартира69 или @69apt — это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет. И сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне. Если ты яркая личность, о которой должны узнать все, если ты настоящий артист или великий актёр, если у тебя великолепный юмор и самоирония, если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного чёрный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу. Будем вместе разрушать стандарты. Напиши в комментах, что хочешь ко мне в гости и отправь мне в Директ @69apt свою визитку (видео, которое максимально выражает твою артистичность). Я жду ❤️ И… вы даже не представляете, как это будет круто! Пожелайте нам удачи и счастья! Ну и здоровья 😂🤗