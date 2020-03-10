Этническая армянка Ануш Торанян поборется за должность главы администрации 15-го района Парижа. Одна из ее противниц — гражданка Франции турецкого происхождения Агнесса Эврен, пишет Sputnik 10 марта

Торанян входит в блок «Нас объединяет Париж» (Paris en commun), который возглавляет нынешний мэр столицы Анна Идальго, ранее занимавшая должность главы вышеуказанного района.

«Про этот район я знаю то, что не знает никто: здесь родилась Брижит Бардо», — отметила Торанян в своем предвыборном ролике.

Торанян – давний активист не только в политике. Она много лет участвует в инициативах по поддержке Армении — «этим я больше всего горжусь», подчеркнула она.

Украинская певица Приходько спровоцировала скандал с французской полицией © commons.wikimedia.org, ALEXSRX Агнесса Эврен, выросшая в турецкой семье. В детстве она занималась спортом и в 14 лет стала чемпионкой Франции по прыжкам с трамплина.

Затем начала политическую карьеру в партиях Жака Ширака и Николя Саркози. С июля 2019 года — депутат Европарламента.

На этих муниципальных выборах Эврен баллотируется от избирательного блока «За спасение Парижа» (Engages pour sauver Paris), который возглавляет Рашида Дати, руководящая в данный момент 7-м районом Парижа.

Ранее армянская община Франции не раз обращала внимание на активное сотрудничество Дати с властями Азербайджана.