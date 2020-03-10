Российскую компанию «ДоксВижн», с 2006 года поставляющую программное обеспечение собственного производства в МВД Латвии, местные журналисты заподозрили в шпионаже в пользу Федеральной службы безопасти (ФСБ) России. Об этом пишет Sputnik 10 марта

Паника в Риге. «Белорусские военные контролируют латвийские железные дороги» © commons.wikimedia.org, Егор Журавлёв

Из этого издание делает вывод, что ФСБ России и МВД Латвии связаны общей электронной системой, что является угрозой безопасности. Так, в частности, считает руководитель Центра исследований оборонных и военных технологий Юрис Клипокс.

«Не знаю, как работает эта конкретная программа, но если говорить о ее потенциальной опасности, то определенно она существует. Это слишком сложная вещь, чтобы разбирать ее по компонентам, и только создатель знает, где находятся "дыры". В такую программу можно заложить мину с часовым механизмом, и она сработает в определенных обстоятельствах», — сказал он в комментарии газете Neatkarīgā.

«Рабская психология латышей заражает и местных русских» - латвийский политик © РИА Новости, Игорь Самойлов | Перейти в фотобанк

Ранее Латвию напугало то, что белорусская компания «Агат» уже многие годы поставляет программное обеспечение для управления Латвийской железной дорогой.

Лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович отмечал, что националистические партии Латвии сваливают все свои ошибки на мифическую русскую угрозу.

Он отметил, что такой подход остался в наследство со времен Средневековья, когда латышских детей пугали немцами.