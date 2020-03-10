Клиентами «ДоксВижн» в России являются правительства ряда регионов и городов, структуры «Газпрома», МЭР, Минпромторг и другие государственные и коммерческие организации.
Из этого издание делает вывод, что ФСБ России и МВД Латвии связаны общей электронной системой, что является угрозой безопасности. Так, в частности, считает руководитель Центра исследований оборонных и военных технологий Юрис Клипокс.
«Не знаю, как работает эта конкретная программа, но если говорить о ее потенциальной опасности, то определенно она существует. Это слишком сложная вещь, чтобы разбирать ее по компонентам, и только создатель знает, где находятся "дыры". В такую программу можно заложить мину с часовым механизмом, и она сработает в определенных обстоятельствах», — сказал он в комментарии газете Neatkarīgā.
Между тем, нет никаких данных о том, что ФСБ использует продукты «ДоксВижн» или что российская компания как-то связана со спецслужбами.
Ранее Латвию напугало то, что белорусская компания «Агат» уже многие годы поставляет программное обеспечение для управления Латвийской железной дорогой.
Лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович отмечал, что националистические партии Латвии сваливают все свои ошибки на мифическую русскую угрозу.
Он отметил, что такой подход остался в наследство со времен Средневековья, когда латышских детей пугали немцами.