https://ukraina.ru/20241127/1059247185.html

Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/

Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/ - 27.11.2024 Украина.ру

Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/

Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец также известный как Тарик Незалежко в студии Украина.ру рассказал о том, как украинский цирк превратился в... Украина.ру, 27.11.2024

2024-11-27T13:07

2024-11-27T13:07

2024-11-27T13:07

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украина

запад

сша

кирилл буданов

линдси грэм

евгений карась

ес

вооруженные силы украины

украинские националисты

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Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец также известный как Тарик Незалежко в студии Украина.ру рассказал о том, как украинский цирк превратился в ядерную угрозу для всего мира и объяснил, зачем Западу нужна эскалация конфликта, раскрыл настроения внутри страны, а также поделился мнением о большой распродаже Украины и о бегущих оттуда "патриотах". 00:54 – Украинский цирк и ядерная угроза; 06:38 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта? 11:26 – Антиукраинский тренд в ЕС и США; 17:30 – О настроениях внутри Украины; 23:40 – О бегущих "патриотах" и распродаже страны; *В материале упоминаются Кирилл Буданов, Линдси Грэм, Евгений Карась и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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