https://ukraina.ru/20241127/1059247185.html
Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/
Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/ - 27.11.2024 Украина.ру
Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец также известный как Тарик Незалежко в студии Украина.ру рассказал о том, как украинский цирк превратился в... Украина.ру, 27.11.2024
2024-11-27T13:07
2024-11-27T13:07
2024-11-27T13:07
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сша
кирилл буданов
линдси грэм
евгений карась
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вооруженные силы украины
украинские националисты
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Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец также известный как Тарик Незалежко в студии Украина.ру рассказал о том, как украинский цирк превратился в ядерную угрозу для всего мира и объяснил, зачем Западу нужна эскалация конфликта, раскрыл настроения внутри страны, а также поделился мнением о большой распродаже Украины и о бегущих оттуда "патриотах". 00:54 – Украинский цирк и ядерная угроза; 06:38 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта? 11:26 – Антиукраинский тренд в ЕС и США; 17:30 – О настроениях внутри Украины; 23:40 – О бегущих "патриотах" и распродаже страны; *В материале упоминаются Кирилл Буданов, Линдси Грэм, Евгений Карась и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, запад, сша, кирилл буданов, линдси грэм, евгений карась, ес, вооруженные силы украины, украинские националисты, уклонисты, сво, россия, военная эскалация, нато, видео
Видео, Украина, Запад, США, Кирилл Буданов, Линдси Грэм, Евгений Карась, ЕС, Вооруженные силы Украины, украинские националисты, уклонисты, СВО, Россия, военная эскалация, НАТО
Политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец также известный как Тарик Незалежко в студии Украина.ру рассказал о том, как украинский цирк превратился в ядерную угрозу для всего мира и объяснил, зачем Западу нужна эскалация конфликта, раскрыл настроения внутри страны, а также поделился мнением о большой распродаже Украины и о бегущих оттуда "патриотах".
00:54 – Украинский цирк и ядерная угроза;
06:38 – Зачем Западу нужна эскалация конфликта?
11:26 – Антиукраинский тренд в ЕС и США;
17:30 – О настроениях внутри Украины;
23:40 – О бегущих "патриотах" и распродаже страны;
*В материале упоминаются Кирилл Буданов, Линдси Грэм, Евгений Карась и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
ТГ-канал Тараса Сидорца: https://t.me/tarik_nezalejko
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