ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело - 27.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241127/1059250934.html
ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело - 27.11.2024 Украина.ру
ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по мирному населению Фатежского района Курской области и стали фигурантами уголовного дела. Об этом 27 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-11-27T15:00
2024-11-27T15:00
новости
россия
курская область
донецкая народная республика
ск рф
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
ракетный удар
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_cbbfd854f9d9fffea2cef0106c2a02c6.jpg.webp
Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России. Фигурантами стали украинские военнослужащие. Им инкриминировано совершение теракта.Следственное ведомство сообщило также, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.Также СК РФ сообщил о фиксации очередных фактов преступных деяний вооружённых формирований Украины (ВФУ), жертвами которых стали мирные жители ДНР."В результате детонации взрывоопасного предмета на трассе "Донецк-Мариуполь" погиб один человек, еще один человек получил ранение", - сообщили в ведомстве.Накануне российское ведомство сообщало об обстрелах Новой Каховки в ДНР. Сообщалось о четырёх погибших и 17 раненых. Подробности в публикации ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших Тем временем: ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовБолее полная картина дня в обзоре Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября
россия
курская область
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0f21b756b29676b907c0649b4fd8681.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, донецкая народная республика, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, ракетный удар, мирные жители, сво
Новости, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, ракетный удар, мирные жители, СВО

ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело

15:00 27.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по мирному населению Фатежского района Курской области и стали фигурантами уголовного дела. Об этом 27 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России. Фигурантами стали украинские военнослужащие. Им инкриминировано совершение теракта.
"Установлено, что 23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители. В результате указанных преступных действий два человека погибли", - сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство сообщило также, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
Также СК РФ сообщил о фиксации очередных фактов преступных деяний вооружённых формирований Украины (ВФУ), жертвами которых стали мирные жители ДНР.
"В результате детонации взрывоопасного предмета на трассе "Донецк-Мариуполь" погиб один человек, еще один человек получил ранение", - сообщили в ведомстве.
Накануне российское ведомство сообщало об обстрелах Новой Каховки в ДНР. Сообщалось о четырёх погибших и 17 раненых. Подробности в публикации ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших
Тем временем: ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
Более полная картина дня в обзоре Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября
 
НовостиРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаСК РФВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияракетный удармирные жителиСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки
15:07Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
15:00ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
14:51Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек"
14:27Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
14:23Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина
14:17ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
14:14Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию
13:52Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка
13:46Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября
13:40Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани
13:18"Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса
13:13Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину
13:12"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в Торецке
13:12Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"
13:07Большая распродажа перед ядерным конфликтом: от чего бегут "патриоты" Украины: Сидорец /Незалежко/
12:56"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
11:56Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине
11:48Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов
11:28Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму
Лента новостейМолния