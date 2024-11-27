ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по мирному населению Фатежского района Курской области и стали фигурантами уголовного дела. Об этом 27 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России. Фигурантами стали украинские военнослужащие. Им инкриминировано совершение теракта.
"Установлено, что 23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители. В результате указанных преступных действий два человека погибли", - сказано в официальном сообщении.
Следственное ведомство сообщило также, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
Также СК РФ сообщил о фиксации очередных фактов преступных деяний вооружённых формирований Украины (ВФУ), жертвами которых стали мирные жители ДНР.
"В результате детонации взрывоопасного предмета на трассе "Донецк-Мариуполь" погиб один человек, еще один человек получил ранение", - сообщили в ведомстве.
Накануне российское ведомство сообщало об обстрелах Новой Каховки в ДНР. Сообщалось о четырёх погибших и 17 раненых. Подробности в публикации ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших
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