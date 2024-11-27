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ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело

ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело - 27.11.2024 Украина.ру

ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело

Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по мирному населению Фатежского района Курской области и стали фигурантами уголовного дела. Об этом 27 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2024-11-27T15:00

2024-11-27T15:00

2024-11-27T15:00

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Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России. Фигурантами стали украинские военнослужащие. Им инкриминировано совершение теракта.Следственное ведомство сообщило также, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.Также СК РФ сообщил о фиксации очередных фактов преступных деяний вооружённых формирований Украины (ВФУ), жертвами которых стали мирные жители ДНР."В результате детонации взрывоопасного предмета на трассе "Донецк-Мариуполь" погиб один человек, еще один человек получил ранение", - сообщили в ведомстве.Накануне российское ведомство сообщало об обстрелах Новой Каховки в ДНР. Сообщалось о четырёх погибших и 17 раненых. Подробности в публикации ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших Тем временем: ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовБолее полная картина дня в обзоре Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября

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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, ракетный удар, мирные жители, сво