Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком" - 27.11.2024 Украина.ру
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Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"
Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком" - 27.11.2024 Украина.ру
Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"
Насильственной мобилизации на Украине подлежат больные, которые даже не могут дойти до полигона. Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр Михалко.
2024-11-27T13:12
2024-11-27T13:13
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Михалко рассказал, что украинские военкомы мобилизовали его во время реабилитации после длительного лечения от туберкулеза. Он также рассказал, как насильственно мобилизованные проходят медкомиссию для пополнения ВСУ в зоне СВО.Видеозапись показаний военнопленного опубликовало Минобороны России. Министерство регулярно публикует сводки из зоны СВО, сообщая также о сдавшихся в плен.Накануне сообщалось о российских мирных жителях, насильственно вывезенных украинскими вооружёнными формированиями из Курской области на Украину. подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей О проблемах мобилизации на Украине сообщалось в обзоре Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября Также о пленных ВСУ говорилось в интервью О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, пленные, военнопленные, всу, минобороны рф, военком
Новости, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО, Пленные, военнопленные, ВСУ, Минобороны РФ, военком

Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"

13:12 27.11.2024 (обновлено: 13:13 27.11.2024)
 
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Насильственной мобилизации на Украине подлежат больные, которые даже не могут дойти до полигона. Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр Михалко.
Михалко рассказал, что украинские военкомы мобилизовали его во время реабилитации после длительного лечения от туберкулеза. Он также рассказал, как насильственно мобилизованные проходят медкомиссию для пополнения ВСУ в зоне СВО.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал украинский военнопленный.
Видеозапись показаний военнопленного опубликовало Минобороны России. Министерство регулярно публикует сводки из зоны СВО, сообщая также о сдавшихся в плен.
Накануне сообщалось о российских мирных жителях, насильственно вывезенных украинскими вооружёнными формированиями из Курской области на Украину. подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
О проблемах мобилизации на Украине сообщалось в обзоре Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября
Также о пленных ВСУ говорилось в интервью О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраинымобилизацияСВОПленныевоеннопленныеВСУМинобороны РФвоенком
 
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