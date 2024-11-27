Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"
13:12 27.11.2024 (обновлено: 13:13 27.11.2024)
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Насильственной мобилизации на Украине подлежат больные, которые даже не могут дойти до полигона. Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр Михалко.
Михалко рассказал, что украинские военкомы мобилизовали его во время реабилитации после длительного лечения от туберкулеза. Он также рассказал, как насильственно мобилизованные проходят медкомиссию для пополнения ВСУ в зоне СВО.
"Больные, все калеки - на медкомиссии все абсолютно здоровы. У нас в учебке вообще такие были, что на полигон, на учение, их привозили бусиком, так же забирали, потому что они дойти просто не могли", - сказал украинский военнопленный.
Видеозапись показаний военнопленного опубликовало Минобороны России. Министерство регулярно публикует сводки из зоны СВО, сообщая также о сдавшихся в плен.
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