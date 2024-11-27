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Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"

Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком" - 27.11.2024 Украина.ру

Украинский пленный рассказал о пополнении ВСУ: "Больные, все калеки – их привозили бусиком"

Насильственной мобилизации на Украине подлежат больные, которые даже не могут дойти до полигона. Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр Михалко.

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:13

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Михалко рассказал, что украинские военкомы мобилизовали его во время реабилитации после длительного лечения от туберкулеза. Он также рассказал, как насильственно мобилизованные проходят медкомиссию для пополнения ВСУ в зоне СВО.Видеозапись показаний военнопленного опубликовало Минобороны России. Министерство регулярно публикует сводки из зоны СВО, сообщая также о сдавшихся в плен.Накануне сообщалось о российских мирных жителях, насильственно вывезенных украинскими вооружёнными формированиями из Курской области на Украину. подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей О проблемах мобилизации на Украине сообщалось в обзоре Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября Также о пленных ВСУ говорилось в интервью О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"

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