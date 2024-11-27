https://ukraina.ru/20241127/1059246081.html

"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке

"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке - 27.11.2024 Украина.ру

"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке

Понимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин

2024-11-27T12:56

2024-11-27T12:56

2024-11-27T12:56

новости

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

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денис пушилин

вооруженные силы украины

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Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские военные на Торецком направлении активно наступают."[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк", — заявила она.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Главное за ночь 27 ноябряДругие темы: Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму

https://ukraina.ru/20241125/1059198824.html

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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины