"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке - 27.11.2024 Украина.ру
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"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке - 27.11.2024 Украина.ру
"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
Понимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин
2024-11-27T12:56
2024-11-27T12:56
новости
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские военные на Торецком направлении активно наступают."[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк", — заявила она.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Главное за ночь 27 ноябряДругие темы: Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму
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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке

12:56 27.11.2024
 
© Kostiantyn Liberov/LibkosТорецк
Торецк
© Kostiantyn Liberov/Libkos
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Понимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин

"Мы видим, что они (ВСУ – Ред.) в данном населенном пункте цепляются за каждый дом, причем стало характерно — уничтожают вместе со своими, если видят, что не могут удержать какую-то высотку", — рассказал Пушилин, уточнив, что украинское командование продолжает перебрасывать в Торецк резервы.

Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские военные на Торецком направлении активно наступают.
"[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк", — заявила она.
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ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).
Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Главное за ночь 27 ноября
Другие темы: Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму
 
НовостиДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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