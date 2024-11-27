"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
© Kostiantyn Liberov/LibkosТорецк
© Kostiantyn Liberov/Libkos
Понимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин
"Мы видим, что они (ВСУ – Ред.) в данном населенном пункте цепляются за каждый дом, причем стало характерно — уничтожают вместе со своими, если видят, что не могут удержать какую-то высотку", — рассказал Пушилин, уточнив, что украинское командование продолжает перебрасывать в Торецк резервы.
Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские военные на Торецком направлении активно наступают.
"[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк", — заявила она.
25 ноября, 17:45На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Главное за ночь 27 ноября