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Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию - 27.11.2024 Украина.ру
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию
Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских выборах США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
2024-11-27T14:14
2024-11-27T14:14
2024-11-27T14:14
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"Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать... Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - говорится в письме депутата, направленного в норвежский Нобелевский комитет.Политик упомянул большой вклад Трампа в достижение мира. Он отметил его работу во время первого президентского срока в 2016 году, в частности, его участие в работе над "Соглашениями Авраама" между Израилем и арабскими государствами.Ранее в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию.В начале года телеканал Fox News передавал, что член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, дональд трамп, сша, украина, израиль, александр лукашенко, верховная рада, рада
Новости, Дональд Трамп, США, Украина, Израиль, Александр Лукашенко, Верховная Рада, Рада
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию
Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал победившего на президентских выборах США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
"Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать... Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - говорится в письме депутата, направленного в норвежский Нобелевский комитет.
Политик упомянул большой вклад Трампа в достижение мира. Он отметил его работу во время первого президентского срока в 2016 году, в частности, его участие в работе над "Соглашениями Авраама" между Израилем
и арабскими государствами.
"Нет сомнений в том, что Трамп способен принести мир на Ближний Восток, а также на Украину. ...Трамп достойный кандидат на Нобелевскую премию мира 2025 года", - добавил Мережко.
Ранее в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что если Трампу удастся прекратить войны, Минск
выдвинет его на Нобелевскую премию.
В начале года телеканал Fox News передавал, что член палаты представителей от Республиканской партии
Клодия Тенни номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
на сайте Украина.ру.