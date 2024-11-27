ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области
Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщает еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.
В среду, 27 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил о том, что российской Армией установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР.
11:48Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – РоговУстановлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР. Об этом 27 ноября РИА "Новости" сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее Рогов информировал о заходе российских войск в Великую Новосёлку, находящуюся на стыке Запорожской области и ДНР.
"В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - рассказал Рогов, отметив, что продвижение ВС РФ к Великой Новосёлке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).
13:12"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в ТорецкеКомандир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал в эфире украинского неправительственного фонда Dignitas, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в Торецке 500 военных