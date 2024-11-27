ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов - 27.11.2024 Украина.ру
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ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов - 27.11.2024 Украина.ру
ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области
2024-11-27T14:17
2024-11-27T14:17
новости
россия
донецкая народная республика
харьковская область
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
освобождение
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Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщает еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.В среду, 27 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил о том, что российской Армией установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР.Ранее Рогов информировал о заходе российских войск в Великую Новосёлку, находящуюся на стыке Запорожской области и ДНР."В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - рассказал Рогов, отметив, что продвижение ВС РФ к Великой Новосёлке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.
https://ukraina.ru/20241127/1059242534.html
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россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение, освобождение

ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов

14:17 27.11.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области
Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщает еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.
В среду, 27 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил о том, что российской Армией установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
11:48
Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – РоговУстановлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР. Об этом 27 ноября РИА "Новости" сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее Рогов информировал о заходе российских войск в Великую Новосёлку, находящуюся на стыке Запорожской области и ДНР.
"В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - рассказал Рогов, отметив, что продвижение ВС РФ к Великой Новосёлке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).
13:12
"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в ТорецкеКомандир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал в эфире украинского неправительственного фонда Dignitas, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в Торецке 500 военных
Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФпродвижениеосвобождение
 
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