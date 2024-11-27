https://ukraina.ru/20241127/1059249246.html

ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов

ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов - 27.11.2024 Украина.ру

ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов

ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области

2024-11-27T14:17

2024-11-27T14:17

2024-11-27T14:17

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Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщает еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.В среду, 27 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил о том, что российской Армией установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР.Ранее Рогов информировал о заходе российских войск в Великую Новосёлку, находящуюся на стыке Запорожской области и ДНР."В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии", - рассказал Рогов, отметив, что продвижение ВС РФ к Великой Новосёлке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.

https://ukraina.ru/20241127/1059242534.html

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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, освобождение