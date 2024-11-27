Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий
10:06 27.11.2024 (обновлено: 10:10 27.11.2024)
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
В городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилета", - отметил он, уточнив, что после одного из ударов детонация на территории предприятия длилась более 12 часов.
Также Лебедев рассказал журналистам о результатах ударов ВС РФ по по объектам ВСУ в Сумской области. Прилеты пришлись также на важные для украинской военной промышленности объекты.
"В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных. Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.
Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента.
"Недавние атаки... полностью разрушили завод в Дрогобыче... Об этом заявил уполномоченный (Владимира Зеленского) по санкционной политике Владислав Власюк", - говорится в публикации канала.
Пару дней назад российские военные ударили также по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины и по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных.
25 ноября, 11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.