https://ukraina.ru/20241127/1059239655.html

Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий

Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий - 27.11.2024 Украина.ру

Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий

В городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-11-27T10:06

2024-11-27T10:06

2024-11-27T10:10

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Также Лебедев рассказал журналистам о результатах ударов ВС РФ по по объектам ВСУ в Сумской области. Прилеты пришлись также на важные для украинской военной промышленности объекты."В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных. Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента.Пару дней назад российские военные ударили также по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины и по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных.Лебедев уточнил, что мощный удар в Харькове пришелся по зданию, где, вероятно, был штаб неонацистского формирования "Кракен"*.Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.Другие темы: Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241125/1059184249.html

https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html

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новости, украина, россия, сумская область, илья лебедев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, мвд, нато, удары, вс рф