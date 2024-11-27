Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий - 27.11.2024 Украина.ру
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Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий
Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий - 27.11.2024 Украина.ру
Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий
В городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-11-27T10:06
2024-11-27T10:10
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Также Лебедев рассказал журналистам о результатах ударов ВС РФ по по объектам ВСУ в Сумской области. Прилеты пришлись также на важные для украинской военной промышленности объекты."В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных. Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента.Пару дней назад российские военные ударили также по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины и по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных.Лебедев уточнил, что мощный удар в Харькове пришелся по зданию, где, вероятно, был штаб неонацистского формирования "Кракен"*.Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.Другие темы: Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241125/1059184249.html
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новости, украина, россия, сумская область, илья лебедев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, мвд, нато, удары, вс рф
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Илья Лебедев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, МВД, НАТО, удары, ВС РФ

Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий

10:06 27.11.2024 (обновлено: 10:10 27.11.2024)
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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В городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилета", - отметил он, уточнив, что после одного из ударов детонация на территории предприятия длилась более 12 часов.
Также Лебедев рассказал журналистам о результатах ударов ВС РФ по по объектам ВСУ в Сумской области. Прилеты пришлись также на важные для украинской военной промышленности объекты.
"В начале первого ночи прилетело в город Ромны, в направлении нефтебазы. Ромны расположены в западной части области и используются как третья линия обороны. Там несколько мест дислокации военных. Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - отметил Лебедев.
Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента.
"Недавние атаки... полностью разрушили завод в Дрогобыче... Об этом заявил уполномоченный (Владимира Зеленского) по санкционной политике Владислав Власюк", - говорится в публикации канала.
Пару дней назад российские военные ударили также по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины и по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных.
25 ноября, 12:47
Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИРоссийские военные нанесли ракетный удар по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины. Об этом 25 октября сообщил телеграм-канал Readovka
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
25 ноября, 11:29
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
Лебедев уточнил, что мощный удар в Харькове пришелся по зданию, где, вероятно, был штаб неонацистского формирования "Кракен"*.
Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.
Другие темы: Сырский пообещал новое контрнаступление, Безуглая намекнула где.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиУкраинаРоссияСумская областьИлья ЛебедевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМВДНАТОударыВС РФ
 
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