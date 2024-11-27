Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Киев заинтересован в получении помещения бывшего российского генконсульства в польской Познани. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ"
Украинские дипломаты направили официальную ноту польской стороне и ждут "конкретных деталей", сообщил Сибига.
"В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше", - объяснил Сибига.
Это произошло после его заявления о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
Подробнее - в материале Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани на сайте Украина.ру.