Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани - 27.11.2024 Украина.ру
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Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани
Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани - 27.11.2024 Украина.ру
Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани
Киев заинтересован в получении помещения бывшего российского генконсульства в польской Познани. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ"
2024-11-27T13:40
2024-11-27T13:40
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Украинские дипломаты направили официальную ноту польской стороне и ждут "конкретных деталей", сообщил Сибига.В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов были признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Это произошло после его заявления о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.Подробнее - в материале Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мид, польша, киев
Новости, Россия, МИД, Польша, Киев

Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани

13:40 27.11.2024
 
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Читать в
Киев заинтересован в получении помещения бывшего российского генконсульства в польской Познани. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ"
Украинские дипломаты направили официальную ноту польской стороне и ждут "конкретных деталей", сообщил Сибига.
"В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше", - объяснил Сибига.
В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов были признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
Это произошло после его заявления о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
Подробнее - в материале Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
13:46Роковая ошибка Запада, супероружие России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:30 27 ноября
13:40Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани
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