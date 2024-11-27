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Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани

Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани - 27.11.2024 Украина.ру

Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани

Киев заинтересован в получении помещения бывшего российского генконсульства в польской Познани. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ"

2024-11-27T13:40

2024-11-27T13:40

2024-11-27T13:40

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Украинские дипломаты направили официальную ноту польской стороне и ждут "конкретных деталей", сообщил Сибига.В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов были признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Это произошло после его заявления о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.Подробнее - в материале Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани на сайте Украина.ру.

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