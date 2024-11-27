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"Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса

"Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса - 27.11.2024 Украина.ру

"Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса

При попытке бегства с Украины в Евросоюз пойманы два гражданина. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины

2024-11-27T13:18

2024-11-27T13:18

2024-11-27T13:18

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"Мимикрировали под чемоданы: нарушители пытались попасть в Польшу в багажнике автобуса", - сказано в официальном сообщении украинской погранслужбы об инциденте на украинско-польской границе.Пытавшихся сбежать в ЕС граждан Украины обнаружили в багажном отделении рейсового автобуса. Он проходил досмотр в пункте пропуска "Ягодин".ГПСУ опубликовала видеозапись, на которой двое мужчин выползают из багажного отделения автобуса под увеселительную мелодию."Говорят, соблазнились обещанием водителей незаконно перевезти их за границу. Теперь этим водителям грозит уголовная ответственность, а горе-зайцам – административная", - сообщила украинская погранслужба.Ранее в новостях: В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистамиТакже сообщалось, что Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС Больше новостей на начало дня в обзоре "Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября

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