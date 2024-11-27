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"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в Торецке

"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в Торецке - 27.11.2024 Украина.ру

"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в Торецке

Командир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал в эфире украинского неправительственного фонда Dignitas, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в Торецке 500 военных

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:13

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Он уточнил, что когда 95-ю бригаду ВСУ в городе меняли на 150-ю, в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Украинское командование послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций.Также в среду, 27 ноября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что отступая, ВСУ попросту уничтожают здания в городе вместе со своими побратимами.На днях пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова обнародовала информацию о том, что российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Параллельно телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Также ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.

https://ukraina.ru/20241125/1059198824.html

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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, денис пушилин, вс рф, продвижение