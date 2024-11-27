"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в Торецке
13:12 27.11.2024 (обновлено: 13:13 27.11.2024)
Командир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал в эфире украинского неправительственного фонда Dignitas, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в Торецке 500 военных
Он уточнил, что когда 95-ю бригаду ВСУ в городе меняли на 150-ю, в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Украинское командование послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций.
"Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали", - сообщил Онистрат, уточнив, что изо дня в день "ситуация повторяется", "короче, десять дней минус 500 человек".
Также в среду, 27 ноября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что отступая, ВСУ попросту уничтожают здания в городе вместе со своими побратимами.
"Мы видим, что они (ВСУ. - Ред.) в данном населенном пункте цепляются за каждый дом, причем стало характерно - уничтожают вместе со своими, если видят, что не могут удержать какую-то высотку", - сказал Пушилин.
На днях пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова обнародовала информацию о том, что российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают.
Параллельно телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.
25 ноября, 17:45На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Также ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.
Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.