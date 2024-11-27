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Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину

Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину - 27.11.2024 Украина.ру

Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину

По итогам опросов украинских мигрантов в берлинском центре экстренной помощи 2/3 заявили о намерении остаться в ФРГ. Об этом заявил президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт.

2024-11-27T13:13

2024-11-27T13:13

2024-11-27T13:13

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Глава немецкого ведомства сообщил агентству Deutsche Presse-Agentur, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи украинских беженцев, регулярно проводятся опросы. По его словам, растёт численность украинцев, которые не желают возвращаться обратно.Германия и Польша являются лидерами в ЕС по количеству принятых мигрантов с Украины. В ФРГ находится 1,1 млн украинских граждан, которым предоставлено временное убежище."По данным на ноябрь 2024 года, по всему миру насчитывается 6,8 миллиона украинских беженцев. Из них 6,2 миллиона зарегистрированы в Европе и еще 560 200 – за ее пределами. По данным на август 2024 года, 3,67 миллиона украинцев покинули свои дома и обрели временное пристанище на территории своей страны", - сообщала ООН.В бюллетене Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщалось также, что в 2024 году в УВКБ запросили $993,3 млн на помощь покинувшим свои дома украинцам. Из этой суммы получено лишь 52%. Региональный план реагирования, составленный совместно УВКБ и Управлением ООН по гуманитарным вопросам, обеспечен финансированием лишь на 60% из необходимых $3,11 млрд.Ранее в новостях: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал об этой проблеме в публикации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы

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