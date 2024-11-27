Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину - 27.11.2024 Украина.ру
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Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину
Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину - 27.11.2024 Украина.ру
Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину
По итогам опросов украинских мигрантов в берлинском центре экстренной помощи 2/3 заявили о намерении остаться в ФРГ. Об этом заявил президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт.
2024-11-27T13:13
2024-11-27T13:13
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Глава немецкого ведомства сообщил агентству Deutsche Presse-Agentur, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи украинских беженцев, регулярно проводятся опросы. По его словам, растёт численность украинцев, которые не желают возвращаться обратно.Германия и Польша являются лидерами в ЕС по количеству принятых мигрантов с Украины. В ФРГ находится 1,1 млн украинских граждан, которым предоставлено временное убежище."По данным на ноябрь 2024 года, по всему миру насчитывается 6,8 миллиона украинских беженцев. Из них 6,2 миллиона зарегистрированы в Европе и еще 560 200 – за ее пределами. По данным на август 2024 года, 3,67 миллиона украинцев покинули свои дома и обрели временное пристанище на территории своей страны", - сообщала ООН.В бюллетене Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщалось также, что в 2024 году в УВКБ запросили $993,3 млн на помощь покинувшим свои дома украинцам. Из этой суммы получено лишь 52%. Региональный план реагирования, составленный совместно УВКБ и Управлением ООН по гуманитарным вопросам, обеспечен финансированием лишь на 60% из необходимых $3,11 млрд.Ранее в новостях: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал об этой проблеме в публикации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы
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Новости, Украина, Германия, Европа, ООН, ЕС, мигранты, эмигранты, украинцы, украинские беженцы, ФРГ, демография

Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину

13:13 27.11.2024
 
Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com
Читать в
По итогам опросов украинских мигрантов в берлинском центре экстренной помощи 2/3 заявили о намерении остаться в ФРГ. Об этом заявил президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт.
Глава немецкого ведомства сообщил агентству Deutsche Presse-Agentur, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи украинских беженцев, регулярно проводятся опросы. По его словам, растёт численность украинцев, которые не желают возвращаться обратно.
"Полтора года назад большинство говорили, что хотят вернуться на Украину. Сейчас большинство — 65% — говорят: “ Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся”", — заявил Зайберт.
Германия и Польша являются лидерами в ЕС по количеству принятых мигрантов с Украины. В ФРГ находится 1,1 млн украинских граждан, которым предоставлено временное убежище.
"По данным на ноябрь 2024 года, по всему миру насчитывается 6,8 миллиона украинских беженцев. Из них 6,2 миллиона зарегистрированы в Европе и еще 560 200 – за ее пределами. По данным на август 2024 года, 3,67 миллиона украинцев покинули свои дома и обрели временное пристанище на территории своей страны", - сообщала ООН.
В бюллетене Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщалось также, что в 2024 году в УВКБ запросили $993,3 млн на помощь покинувшим свои дома украинцам. Из этой суммы получено лишь 52%. Региональный план реагирования, составленный совместно УВКБ и Управлением ООН по гуманитарным вопросам, обеспечен финансированием лишь на 60% из необходимых $3,11 млрд.
Ранее в новостях: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассказал об этой проблеме в публикации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы
 
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