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Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка
Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка - 27.11.2024 Украина.ру
Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка
Украина получила от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов помощи в рамках проекта PEACE. Об этом сообщил 27 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
2024-11-27T13:52
2024-11-27T13:52
2024-11-27T14:03
новости
киев
денис шмыгаль
украина
сша
владимир зеленский
всемирный банк
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"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - объяснил Шмыгаль.В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.Киев давно закрывает дыры в госбюджете с помощью западного финансирования.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее признавалась, что если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.Подробнее о бедственном положении Киева - в материале В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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новости, киев, денис шмыгаль, украина, сша, владимир зеленский, всемирный банк
Новости, Киев, Денис Шмыгаль, Украина, США, Владимир Зеленский, Всемирный банк
Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка
13:52 27.11.2024 (обновлено: 14:03 27.11.2024)
Украина получила от Всемирного банка 4,8 миллиарда долларов помощи в рамках проекта PEACE. Об этом сообщил 27 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - объяснил Шмыгаль.
В ноябре 2023 года Владимир Зеленский
подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Киев давно закрывает дыры в госбюджете с помощью западного финансирования.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее признавалась, что если США
прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
Подробнее о бедственном положении Киева - в материале В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes на сайте Украина.ру.