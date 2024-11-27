Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек" - 27.11.2024 Украина.ру
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Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек"
Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек" - 27.11.2024 Украина.ру
Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек"
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об опасениях, что избранный президент США Дональд Трамп может посадить Украину "на голодный паек", передает Politico
2024-11-27T14:51
2024-11-27T14:51
новости
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сша
киев
дмитрий кулеба
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"Один из самых больших страхов Кулебы заключается в том, что Трамп откажется от поставок оружия и боеприпасов или в лучшем случае посадит Украину на "голодную диету"", — говорится в материале.По словам политика, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.По его мнению, такое развитие событий будет представлять собой "самый опасный момент для Украины" в конфликте.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, дмитрий кулеба
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Дмитрий Кулеба

Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек"

14:51 27.11.2024
 
Кулеба
Кулеба
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Бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об опасениях, что избранный президент США Дональд Трамп может посадить Украину "на голодный паек", передает Politico
"Один из самых больших страхов Кулебы заключается в том, что Трамп откажется от поставок оружия и боеприпасов или в лучшем случае посадит Украину на "голодную диету"", — говорится в материале.
По словам политика, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.
"Линия фронта в Донбассе рухнет, и русские окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья", - посетовал он.
По его мнению, такое развитие событий будет представлять собой "самый опасный момент для Украины" в конфликте.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампСШАКиевДмитрий Кулеба
 
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