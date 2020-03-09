Националистические партии Латвии сваливают все свои ошибки на мифическую русскую угрозу, заявил лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович в своей статье для портала Press.lv. Выдержки из публикации приводит Sputnik Латвия 9 марта

Политик цитирует книгу просветителя Гарлиба Меркеля Latvieši, впервые изданную в 1796 году, в которой отмечается, что в те времена особое значение имел термин «немецкий», которым обозначали все, что ненавидят.

«Немцы идут! — это угроза, от которой замолкают даже плачущие дети», приводит Урбанович отрывок из книги Меркеля. Сегодня его место занял лозунг: «Русские идут», констатировал политик.

«Замолкают ли сегодня от лозунга "Русские идут" плачущие дети — это еще вопрос, но то, что этот лозунг — реинкарнация того, старинного, — это точно», — подчеркнул политик.

«Рабская психология латышей заражает и местных русских» - латвийский политик © РИА Новости, Игорь Самойлов | Перейти в фотобанк

Правые партии обвиняют русских во всех несчастьях «маленького латыша», так как «на кого-то же надо списывать все проблемы и неудачи, должен же быть кто-то виноват во всех наших несчастьях», иронизирует Урбанович.