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Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов
Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов - 27.11.2024 Украина.ру
Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов
Установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР. Об этом 27 ноября РИА "Новости" сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-11-27T11:48
2024-11-27T11:48
2024-11-27T11:48
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Ранее он сообщал о заходе российских войск в Великую Новосёлку на времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР.По его словам, продвижение российских войск к Великой Новосёлке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.До этого Рогов сообщал, что штурмовые подразделения российской армии выбили ВСУ из Романовки в ДНР и начали зачистку этого населенного пункта. Романовка расположена в 8 километрах к югу от Курахово – города в полусотне километров от столицы ДНР, имеющего важное оперативное значение в ходе СВО.Освобождение Курахово позволит радикально осложнить снабжение ВСУ и обеспечить успех освобождения Покровска (Красноармейска).Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассказал об этом в публикации Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят Больше новостей на начало дня в обзоре "Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября
донецкая народная республика
курахово
россия
днр
донбасс
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Новости, Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия, Владимир Рогов, ВСУ, ДНР, Донбасс, снабжение, логистика, Покровск/Красноармейск, СВО
Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов
Установлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР. Об этом 27 ноября РИА "Новости" сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов