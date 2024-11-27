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Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину - 27.11.2024 Украина.ру

Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба

2024-11-27T14:27

2024-11-27T14:27

2024-11-27T14:27

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Он затронул вариант заморозки конфликта с остановкой военных действий и разделом земель по текущей линии боевого соприкосновения, а также с созданием демилитаризованной зоны и отказом Украины от вступления в НАТО.Ранее британский журнал The Economist написал о беспокойстве киевских властей по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить провести переговоры с Москвой по формуле выбранного им вице-президента Джей-Ди Вэнса.План Вэнса предполагает заморозку военных действий по текущей линии боевого соприкосновения с созданием демилитаризованной зоны, а также отказ Украины от вступления в НАТО.Подробнее эту тему изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко — в материале План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войнеПосле разговоров про планы урегулирования украинского конфликта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Другие темы: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке

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новости, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, джей ди вэнс, нато, соглашение, заморозка, сво, конфликт, всу, владимир зеленский