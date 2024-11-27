Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину - 27.11.2024 Украина.ру
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Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину - 27.11.2024 Украина.ру
Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба
2024-11-27T14:27
2024-11-27T14:27
новости
украина
россия
сша
дмитрий кулеба
джей ди вэнс
нато
соглашение
заморозка
сво
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Он затронул вариант заморозки конфликта с остановкой военных действий и разделом земель по текущей линии боевого соприкосновения, а также с созданием демилитаризованной зоны и отказом Украины от вступления в НАТО.Ранее британский журнал The Economist написал о беспокойстве киевских властей по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить провести переговоры с Москвой по формуле выбранного им вице-президента Джей-Ди Вэнса.План Вэнса предполагает заморозку военных действий по текущей линии боевого соприкосновения с созданием демилитаризованной зоны, а также отказ Украины от вступления в НАТО.Подробнее эту тему изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко — в материале План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войнеПосле разговоров про планы урегулирования украинского конфликта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Другие темы: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
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новости, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, джей ди вэнс, нато, соглашение, заморозка, сво, конфликт, всу, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Джей Ди Вэнс, НАТО, соглашение, заморозка, СВО, конфликт, ВСУ, Владимир Зеленский

Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

14:27 27.11.2024
 
Кулеба
Кулеба
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Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба
Он затронул вариант заморозки конфликта с остановкой военных действий и разделом земель по текущей линии боевого соприкосновения, а также с созданием демилитаризованной зоны и отказом Украины от вступления в НАТО.

"Это немыслимо, чтобы Зеленский такое подписал. Он не может под таким подписаться из-за конституции. И потому что это будет конец Зеленского в политическом плане", — сказал Кулеба.

Ранее британский журнал The Economist написал о беспокойстве киевских властей по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить провести переговоры с Москвой по формуле выбранного им вице-президента Джей-Ди Вэнса.
План Вэнса предполагает заморозку военных действий по текущей линии боевого соприкосновения с созданием демилитаризованной зоны, а также отказ Украины от вступления в НАТО.
Подробнее эту тему изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко — в материале План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
После разговоров про планы урегулирования украинского конфликта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС).
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
18 ноября, 13:58
Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемыДаже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
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