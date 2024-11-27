Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
Кулеба
Если Владимир Зеленский подпишет какое-либо соглашение по заморозке военных действий на Украине с уступкой территорий, то это станет для него политическим концом. Такое заявление в беседе с Politico 27 ноября сделал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба
Он затронул вариант заморозки конфликта с остановкой военных действий и разделом земель по текущей линии боевого соприкосновения, а также с созданием демилитаризованной зоны и отказом Украины от вступления в НАТО.
"Это немыслимо, чтобы Зеленский такое подписал. Он не может под таким подписаться из-за конституции. И потому что это будет конец Зеленского в политическом плане", — сказал Кулеба.
Ранее британский журнал The Economist написал о беспокойстве киевских властей по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить провести переговоры с Москвой по формуле выбранного им вице-президента Джей-Ди Вэнса.
План Вэнса предполагает заморозку военных действий по текущей линии боевого соприкосновения с созданием демилитаризованной зоны, а также отказ Украины от вступления в НАТО.
Подробнее эту тему изучил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко — в материале План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
После разговоров про планы урегулирования украинского конфликта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС).
18 ноября, 13:58Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемыДаже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков