Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму
11:28 27.11.2024 (обновлено: 11:33 27.11.2024)
Средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника над акваторией Черного моря и один — в районе Парка Победы. Об этом 27 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и 1 БПЛА в районе Парка Победы.<...> По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации Спасательной службы Севастополя, зафиксировано падение осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", — написал губернатор.
Часом ранее Развожаев уже сообщал о том, что средства ПВО уничтожают беспилотники над территорией Севастополя. На тот момент атака была отражена над акваторией в районе Северной стороны.
В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет.
Днем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.