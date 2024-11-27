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Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму

Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму - 27.11.2024 Украина.ру

Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму

Средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника над акваторией Черного моря и один — в районе Парка Победы. Об этом 27 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев

2024-11-27T11:28

2024-11-27T11:28

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Часом ранее Развожаев уже сообщал о том, что средства ПВО уничтожают беспилотники над территорией Севастополя. На тот момент атака была отражена над акваторией в районе Северной стороны.В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет.Главное за ночь 27 ноябряДнем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налётыДругие темы: "Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных

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новости, черное море, севастополь, вооруженные силы украины, россия, бпла, пво, крым