"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру
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"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября
"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру
"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября
Байден тайно запросил у конгресса дополнительные миллиарды для Киева. На Украине звучат взрывы, ВС РФ уничтожают националистов и технику. Шеремет предупредил, что новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского
2024-11-27T09:00
2024-11-27T09:29
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
украина
россия
киев
джо байден
владимир зеленский
шеремет
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Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины."Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", - указало издание Politico с ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце.Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США.Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка девяти миллиардов долларов.Американский предприниматель Илон Маск назвал ненормальным запрос администрации США о помощи Украине."Это не нормально", - написал Маск в соцсети Х.Американский сенатор Майк Ли заявил, что этот запрос направлен на срыв попыток избранного президента Дональда Трампа провести мирные переговоры."Конгресс не должен давать ему бесплатную возможность по пути к выходу и дальше саботировать мирные переговоры президента Трампа. Все требования Байдена о финансировании должны быть мертворожденными", - написал сенатор в соцсети Х.Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала, что Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву.Конгрессмен подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки.Провалы ВСУВ ночь на среду в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и Харькове.Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников в столице.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на среду в подконтрольной части региона прозвучало не менее 369 взрывов, было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В результате взрывов на западе страны были уничтожены производственные мощности Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Об этом заявил уполномоченный Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.Дрогобычский долотный завод – единственное на Украине предприятие по производству нефтепромышленного бурового инструмента. Предприятие производит долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.В свою очередь координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев информировал об ударе ВС РФ по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова.Минобороны РФ рассказало, что российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожила украинский опорный пункт на Кураховском направлении."Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении.Бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами.После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.Кроме прочего российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 10 украинских беспилотников над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.Финал ЗеленскогоНакануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления.Это произошло на встрече с украинскими блогерами, которые опубликовали его слова в сети. Один из блогеров, побывавших на встрече с Сырским пишет, что наиболее сложными направлениями для украинской армии являются Кураховское и Покровское. Однако, на прошлой неделе украинские солдаты позорно сбежали со своих позиций и оголили фланги других украинских подразделений.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в среду предупредил, что это новое контрнаступление станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским."Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат. Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг - разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - заверил Шеремет.По его словам, заявления и метания киевского режима в последние месяцы напоминают агонию и желание идти ва-банк, предчувствуя "скорую политическую кончину".Летом 2023 года Киев уже пытался совершить контранступление, правда спустя всего три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал в декабре 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".Летом 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Путин заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241126/1059214681.html
https://ukraina.ru/20241125/1059185260.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, джо байден, владимир зеленский, шеремет, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф, всу, удары, беспилотники, пво, помощь, сша, илон маск, контрнаступление
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Шеремет, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ВС РФ, ВСУ, удары, беспилотники, ПВО, помощь, США, Илон Маск, контрнаступление

"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября

09:00 27.11.2024 (обновлено: 09:29 27.11.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
Все материалы
Байден тайно запросил у конгресса дополнительные миллиарды для Киева. На Украине звучат взрывы, ВС РФ уничтожают националистов и технику. Шеремет предупредил, что новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.
"Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", - указало издание Politico с ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.
Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце.
Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США.
Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.
Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.
Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка девяти миллиардов долларов.
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 13:05
Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 ноябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по местам дислокации иностранных наемников; в Киеве воздушная тревога продолжалась около пяти часов; Тернополь без света; ВСУ атакуют мирные объекты на территории России; зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о неизбежных последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Американский предприниматель Илон Маск назвал ненормальным запрос администрации США о помощи Украине.
"Это не нормально", - написал Маск в соцсети Х.
Американский сенатор Майк Ли заявил, что этот запрос направлен на срыв попыток избранного президента Дональда Трампа провести мирные переговоры.
"Конгресс не должен давать ему бесплатную возможность по пути к выходу и дальше саботировать мирные переговоры президента Трампа. Все требования Байдена о финансировании должны быть мертворожденными", - написал сенатор в соцсети Х.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала, что Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву.

"Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие", - написала она в соцсети Х.

Конгрессмен подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки.
Провалы ВСУ
В ночь на среду в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и Харькове.
Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников в столице.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на среду в подконтрольной части региона прозвучало не менее 369 взрывов, было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
атакованная ВСУ карета Скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
25 ноября, 13:00
"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноябряВСУ убили мирных жителей Селидово для того, чтобы организовать провокацию, сообщили в МИД РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В результате взрывов на западе страны были уничтожены производственные мощности Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Об этом заявил уполномоченный Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.
Дрогобычский долотный завод – единственное на Украине предприятие по производству нефтепромышленного бурового инструмента. Предприятие производит долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.
В свою очередь координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев информировал об ударе ВС РФ по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова.
"В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике... Сообщают, что прилетело в боекомплекты... сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", - отметил он.
Минобороны РФ рассказало, что российская бронегруппа в составе боевой машины поддержки танков "Терминатор" и двух Т-80БВ "Южной" группировки войск уничтожила украинский опорный пункт на Кураховском направлении.
"Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", - говорится в сообщении.
Бронетехника сблизилась с противником и открыла по нему шквальный огонь. Цели подавлялись огнем из автоматической спаренной 30-мм пушки осколочно-фугасными снарядами.
После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район, добавили в ведомстве.
Кроме прочего российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 10 украинских беспилотников над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.
Финал Зеленского
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления.
Это произошло на встрече с украинскими блогерами, которые опубликовали его слова в сети.
Один из блогеров, побывавших на встрече с Сырским пишет, что наиболее сложными направлениями для украинской армии являются Кураховское и Покровское. Однако, на прошлой неделе украинские солдаты позорно сбежали со своих позиций и оголили фланги других украинских подразделений.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в среду предупредил, что это новое контрнаступление станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.
"Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат. Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг - разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - заверил Шеремет.
По его словам, заявления и метания киевского режима в последние месяцы напоминают агонию и желание идти ва-банк, предчувствуя "скорую политическую кончину".
"ВСУ ждут колоссальные потери. Наша армию готова дать сокрушительный отпор агрессору, который продолжает бросать силой на фронт украинцев, лишь бы хоть частично оправдать вложенные средства со стороны западных стран во главе с США", - сказал депутат.
Летом 2023 года Киев уже пытался совершить контранступление, правда спустя всего три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал в декабре 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
Летом 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Путин заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 260 военнослужащих на сайте Украина.ру.
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 09:00
Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноябряГлава МО Эстонии призвал союзников не отправлять войска Киеву из-за рисков. На Украине гремят взрывы, фиксируют повреждения. Журналисты раскритиковали подход Байдена к конфликту, в то же время экономист Сакс заговорил об остановке эскалации одним звонком
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияСВОУкраинаРоссияКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийШереметВооруженные силы УкраиныПентагонВС РФВСУударыбеспилотникиПВОпомощьСШАИлон Маскконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
09:27Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине
09:00"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября
08:06Главное за ночь 27 ноября
07:22К вопросу о третьем ракетном кризисе
07:00Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону
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06:30Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара
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05:50Глава МИД Украины приехал в Польшу менять могилы на оружие
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05:37Конец полувекового доминирования Запада. Орбан пригласил Европу шагнуть в новый мир
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