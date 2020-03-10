Если бы президент Владимир Зеленский дождался принятия непопулярного «земельного закона», чтобы возложить ответственность на правительство Алексея Гончарука, то ничего из этого бы не вышло. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью изданию Украина.ру

Погребинский: У Зеленского есть план, как переложить ответственность за Минск-2 на РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Думаю, что в истории Украины он останется как инородец, который распродал украинскую землю, если, конечно, вовремя не остановится», — категоричен Погребинский.

Не исключено, добавил политолог, что решительность в вопросе отставки правительства Зеленский проявил из-за того, что ему кто-то компетентный объяснил реальное положение дел в экономике, и он понял, что промедление было бы чревато скатыванием в дефолт и социальную катастрофу.