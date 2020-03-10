Эксперт подчеркнул, что запуск рынка земли накрепко привязан к самому Зеленскому, и ответственность за распродажу земли целиком и полностью всё равно будет нести он сам.
«Думаю, что в истории Украины он останется как инородец, который распродал украинскую землю, если, конечно, вовремя не остановится», — категоричен Погребинский.
Не исключено, добавил политолог, что решительность в вопросе отставки правительства Зеленский проявил из-за того, что ему кто-то компетентный объяснил реальное положение дел в экономике, и он понял, что промедление было бы чревато скатыванием в дефолт и социальную катастрофу.