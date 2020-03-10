Восстановление Киевом подачи воды в Крым могло бы выступить хорошим инструментом для смягчения настроений жителей региона в отношении Украины. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бортник объяснил, почему в апреле однозначно состоится обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что в Крыму особенно не хватает воды именно для сельскохозяйственных нужд в степных районах на севере полуострова, которые географически ближе всех находятся к Украине.

По его мнению, возобновление водоснабжения вряд по сути ничем не будет отличаться от поставок Киевом электроэнергии в ДНР/ЛНР, и будет восприниматься лишь как сотрудничество хозяйствующих субъектов.

«Что надо сказать нашим якобы патриотам, которые против подачи воды: ребята, так вы же сможете кораблики с украинским флагам туда пускать по крымскому каналу», — иронизирует он.

Бортник добавил, что Украина может договариваться с Россией о возобновлении поставок воды, если она пойдет на пересмотр определенных условий проведения выборов в Донбассе, а также вода может стать началом восстановления экономических связей между Киевом и Москвой.