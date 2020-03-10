«Это ниточка, на которую постепенно можно нанизывать бусинки культурной, информационной политики, бизнес-отношений и постепенно вытягивать эту ниточку», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что в Крыму особенно не хватает воды именно для сельскохозяйственных нужд в степных районах на севере полуострова, которые географически ближе всех находятся к Украине.
По его мнению, возобновление водоснабжения вряд по сути ничем не будет отличаться от поставок Киевом электроэнергии в ДНР/ЛНР, и будет восприниматься лишь как сотрудничество хозяйствующих субъектов.
«Что надо сказать нашим якобы патриотам, которые против подачи воды: ребята, так вы же сможете кораблики с украинским флагам туда пускать по крымскому каналу», — иронизирует он.
Бортник добавил, что Украина может договариваться с Россией о возобновлении поставок воды, если она пойдет на пересмотр определенных условий проведения выборов в Донбассе, а также вода может стать началом восстановления экономических связей между Киевом и Москвой.