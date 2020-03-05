Группа женщин из числа военнослужащих ВСУ под Киевом проходит подготовку к работе телохранителями. Об этом 5 марта со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщил Интерфакс-Украина

«Немец» в Кабмине. Чего ждать от нового министра обороны Украины? © mil.gov.ua Владимир Потапов.

«В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО», — сказал он.

В среду, 4 марта, депутаты Верховной Рады проголосовали за кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны Украины.