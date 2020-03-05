Охранять женщины в погонах будут представительниц своего же пола из категории VIР, объяснил начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Владимир Потапов.
«В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО», — сказал он.
В среду, 4 марта, депутаты Верховной Рады проголосовали за кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны Украины.