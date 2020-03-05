Политолог Андрей Золотарев объяснил, почему генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не стал подписывать подозрение экс-президенту страны Петру Порошенко. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 5 марта

«Будет как с Тимошенко» — Рар описал, как отреагирует Запад на тюремный срок для Порошенко © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что последней каплей для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения Порошенко.

По словам Золотарева, Рябошапка является «агентом внешнего управления», соответственно, именно «западные партнеры» Украины заинтересованы в том, чтобы экс-гаранта не трогали.

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«Да. Такое указание есть, и кураторы Украины на Западе явно не одобряют намерения Зеленского удовлетворить общественный запрос по этому делу. Об этом Зеленского предупреждали еще в прошлом году, но, тем не менее, этот запрос по-прежнему остается, а Порошенко остается фигурой радикально-токсичной в общественном мнении», — считает политолог.

По его мнению, намерение Зеленского сместить Рябошапку чревато для президента недовольством со стороны «реформаторов-грантоедов».

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