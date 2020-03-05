Накануне, 4 марта, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что последней каплей для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения Порошенко.
По словам Золотарева, Рябошапка является «агентом внешнего управления», соответственно, именно «западные партнеры» Украины заинтересованы в том, чтобы экс-гаранта не трогали.
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«Да. Такое указание есть, и кураторы Украины на Западе явно не одобряют намерения Зеленского удовлетворить общественный запрос по этому делу. Об этом Зеленского предупреждали еще в прошлом году, но, тем не менее, этот запрос по-прежнему остается, а Порошенко остается фигурой радикально-токсичной в общественном мнении», — считает политолог.
По его мнению, намерение Зеленского сместить Рябошапку чревато для президента недовольством со стороны «реформаторов-грантоедов».
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