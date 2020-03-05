Четвертого марта на Украине сменился Кабмин, а уже сегодня, 5 марта, Рада рассмотрит увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Почему встал вопрос о его отставке и чем это грозит президенту Владимиру Зеленскому со стороны «западных партнеров» Украины? На эти и другие вопросы политолог Андрей Золотарев ответил в интервью Украине.ру 5 марта

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, в последнее время Офис генпрокурора Украины конфликтует с Госбюро расследований (ГБР). Вот вчера и. о. главы ГБР Ирина Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании множества уголовных дел. В чем причина этого конфликта?

— Причина конфликта — это, во-первых, вопиющий непрофессионализм господина Рябошапки. Понятно, что Соломонов университет, в котором он получил диплом юриста, — заведение специфическое, но хотя бы надо быть элементарно подкованным, а не сидеть только на грантоедских хлебах.

Не раз ряд бумаг, которые вышли за подписью Рябошапки, прокуроры передавали просто с нескрываемым смехом. Говоря словами героя [Михаила] Булгакова: «А кто же его в очистку рекомендовал?»

Еще, как говорится, картина маслом — это предъявление подозрения госпоже Лукаш (экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш — ред.), которое сделал господин Чумак (главный военный прокурор Украины Виктор Чумак — ред.). Это превратилось в откровенную публичную порку юриста-пограничника, а это все-таки человек, занимающий пост заместителя генерального прокурора.

Генпрокуратура Украины под внешним управлением США. Чьи интересы представляет Рябошапка у себя на родине © пресс-служба ГП Украины - Еще вчера глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что последней каплей для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

— Да, откровенный саботаж господина Рябошапки по делу Порошенко переполнил чашу терпения. Очевидно, Зеленский рассчитывал получить от команды Рябошапки нечто другое, нежели то, что увидел на выходе. А на выходе…

Ну, они же реформаторы. В чем заключается цель их реформы? Чтобы коррупция никуда не исчезла из стен Генеральной прокуратуры, поскольку под косу этих аттестаций попали как раз тягловые лошадки, которые тащили на себе всю работу, а модные прокуроры по прайсу от 100 до 500 тысяч долларов проходили аттестацию.

Кроме того, был развален ряд резонансных уголовных дел. Например, не так давно на свободу вышел человек, которого обвиняют в трех заказных убийствах. Чтобы облегчить его участь и выпустить на свободу, один из депутатов БПП («Блока Петра Порошенко» — ред.) расшиб себе лоб при Порошенко, будучи в президентской фракции.

Но, тем не менее, [Юрий] Луценко как генеральный прокурор, как бы его ни критиковали, не пошел на попятную в этом вопросе. Это сделала нынешняя команда: просто поменяла группу прокуроров, и вуаля — человек, которого обвиняют в убийствах с фактами, доказательствами, выходит под домашний арест.

Под американской крышей. Секреты непотопляемости генпрокурора Рябошапки © скриншот видео OOO Финиксион

- Кто мог бы прийти ему на смену?

— В стране хватает куда более достойных кандидатур. В конце концов, что бы ни говорили про [Андрея] Портнова, он суперпрофессионал. Тот же [экс-генпрокурор Украины Виктор] Шокин всегда имел репутацию очень крепкого следователя и человека, который не вызывал смех в прокурорской среде.

Рябошапка наряду с [экс-премьером Украины Алексеем] Гончаруком явно тянул вниз рейтинг президента. В этой ситуации Зеленский не мог не реагировать.

- Кстати, в преддверии рассмотрения его возможной отставки Рябошапка встретился с послами «Большой семерки», которые с ним фотографировались. А посольство США и вовсе хвалило его работу. Не делает ли такая поддержка со стороны «западных партнеров» Рябошапку неприкасаемым?

— Это еще один момент. Ни за Гончарука, ни за [главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема] Сытника так не вставали на защиту представители «Большой семерки», как за Рябошапку. И если Зеленский говорил о том, что рассчитывал на «своего» генпрокурора, Рябошапка оказался совсем не своим.

Человек откровенно работал на своих западных кураторов. По сути, на посту генерального прокурора оказался агент внешнего управления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос, в чем заключалась его миссия? В сухом остатке — институциональное уничтожение генеральной прокуратуры как правоохранительной структуры.

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион

- Будут последствия с этой стороны после увольнения Рябошапки?

— Понятно, что для Зеленского это чревато. Понятно, что для национально озабоченной тусовки Зеленский — центральный враг, зрадник, капитулянт и так далее.

Но теперь добавляется крикливая, агрессивная среда реформаторов-грантоедов, которые достаточно заметны и влиятельны. После увольнения Рябошапки Зеленский будет рассматриваться ими как враг.

- А учитывая то, что Рябошапка, как вы сказали, — «агент внешнего управления» и его саботаж дела против Порошенко, как вы считаете, есть ли некое негласное указание Запада не трогать экс-президента?

— Да. Такое указание есть, и кураторы Украины на Западе явно не одобряют намерения Зеленского удовлетворить общественный запрос по этому делу. Об этом Зеленского предупреждали еще в прошлом году, но тем не менее этот запрос по-прежнему остается, а Порошенко остается фигурой радикально токсичной в общественном мнении.