Премьер-министр Шмыгаль представил кандидатуры министров
Премьер-министр Шмыгаль представил кандидатуры министров
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Шмыгаль перечислял имена и должности министров, но, не назвав Лазебную, перешел к другому вопросу. 

Из-за этого в зале поднялся шум.

Тогда председатель Кабмина заглянул в документы, лежащие рядом, и произнес: «Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме».

Накануне Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В Кабмине сменились десять министров.

Свои посты сохранили только четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.