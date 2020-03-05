Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта забыл упомянуть министра социальной политики Марину Лазебную во время представления состава своего правительства. Видео с заседания опубликовали на YouTube-канале «24 канала»

Премьер-министр Шмыгаль представил кандидатуры министров © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Из-за этого в зале поднялся шум.

Тогда председатель Кабмина заглянул в документы, лежащие рядом, и произнес: «Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме».

Накануне Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В Кабмине сменились десять министров.

Свои посты сохранили только четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.