Шмыгаль перечислял имена и должности министров, но, не назвав Лазебную, перешел к другому вопросу.
Из-за этого в зале поднялся шум.
Тогда председатель Кабмина заглянул в документы, лежащие рядом, и произнес: «Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме».
Накануне Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В Кабмине сменились десять министров.
Свои посты сохранили только четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.