Отмечается, что по состоянию на 2 марта долг облгазов перед оператором ГТС составляет 579,6 миллионов гривен (1,5 миллиардов рублей) за 93,8 миллионов куб. м природного газа.
Крупнейшим должником оператора ГТС является Группа РГК, облгазы которой в январе 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 миллионов куб. м общей стоимостью 414 миллионов гривен (1 миллиард рублей — ред.
Утверждается, что у предыдущего оператора — АТ «Укртрансгаз» — таким же образом за несколько лет накопилась «безнадежная» задолженность на общую сумму 44 миллиарда гривен (116,7 миллиарда рублей).
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Такой размер долга сделал невозможным полное выполнение оператором программ ремонтов и капитального строительства, что создавало риски безопасной эксплуатации ГТС Украины. Теперь подобная же задолженность накапливается и в отношении нового оператора.
«По предварительным расчетам, размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 миллиардов гривен (26,5 миллиардов рублей — ред.) уже до конца 2020 года. То есть вся прибыль от нового транзитного соглашения с "Газпромом" будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы ООО "Оператор ГТС Украины"», — говорится в сообщении.
В связи с этим Оператор потребовал от Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принять меры для решения возникшей проблемы.