Прибыль госбюджета Украины от транзитного соглашения с «Газпромом» будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины» 4 марта

Украина потеряет $450 млн в 2020 году из-за запуска «Турецкого потока» — «Оператор ГТС Украины» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Крупнейшим должником оператора ГТС является Группа РГК, облгазы которой в январе 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 миллионов куб. м общей стоимостью 414 миллионов гривен (1 миллиард рублей — ред.

Утверждается, что у предыдущего оператора — АТ «Укртрансгаз» — таким же образом за несколько лет накопилась «безнадежная» задолженность на общую сумму 44 миллиарда гривен (116,7 миллиарда рублей).

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Такой размер долга сделал невозможным полное выполнение оператором программ ремонтов и капитального строительства, что создавало риски безопасной эксплуатации ГТС Украины. Теперь подобная же задолженность накапливается и в отношении нового оператора.

«По предварительным расчетам, размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 миллиардов гривен (26,5 миллиардов рублей — ред.) уже до конца 2020 года. То есть вся прибыль от нового транзитного соглашения с "Газпромом" будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы ООО "Оператор ГТС Украины"», — говорится в сообщении.

В связи с этим Оператор потребовал от Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принять меры для решения возникшей проблемы.