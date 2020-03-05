Эксперт отметил, что сейчас в двух государствах уже сложились кардинально разные системы, и одну из них для реализации проекта нужно было ломать через колено, на что тогда мало кто всерьез рассчитывал.
«Неудивительно, что воз и ныне там. На деле для обновления проекта его условия надо подвергнуть серьёзному пересмотру, но политически это сейчас вряд ли достижимо», — сетует Неменский.
Собственно, поэтому Россия ограничилась лишь требованием реализации нескольких экономических пунктов, пояснил политолог.
Специалист при этом добавил, что настаивал на сохранении формата Союзного государства, когда активно обсуждалась идея его упразднения ради якобы более эффективной формы ЕАЭС, поскольку нельзя ставить в один ряд отношения России с Белоруссией и условной Киргизией.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.