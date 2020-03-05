Когда Союзное государство России и Белоруссии придумывали, это был теоретически ещё вполне реализуемый проект. Но уже в 1999 году, когда договор о его создании наконец-то был подписан, он уже был почти утопичен. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Мы теряем Белоруссию ровно по той же технологии, что и Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Неудивительно, что воз и ныне там. На деле для обновления проекта его условия надо подвергнуть серьёзному пересмотру, но политически это сейчас вряд ли достижимо», — сетует Неменский.

Собственно, поэтому Россия ограничилась лишь требованием реализации нескольких экономических пунктов, пояснил политолог.

Специалист при этом добавил, что настаивал на сохранении формата Союзного государства, когда активно обсуждалась идея его упразднения ради якобы более эффективной формы ЕАЭС, поскольку нельзя ставить в один ряд отношения России с Белоруссией и условной Киргизией.

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