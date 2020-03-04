Руководитель КБ «Луч» Олег Коростелев родился 9 ноября 1949 года в городе Кировоград

В 1972 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне Национальный авиационный университет) по специальности «Электронные вычислительные машины».

«Прожекты и фейки» украинской оборонной промышленности © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Инженер непосредственно участвовал в разработке украинских комплексов управляемого вооружения «Комбат», «Стугна», а также управляемых ракет «Ольха» и «Нептун». Создание последней вызывала вопросы у представителей военной среды: комплекс, ранее лоббируемый экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым, способен стрелять лишь по недвижимым целям.

Коростелев — Заслуженный авиастроитель и машиностроитель Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники, автор более 30 научных работ и 20 патентов. В 2008 году указом президента Виктора Ющенко был награжден орденом «За заслуги» III степени.