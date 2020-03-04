В 1972 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне Национальный авиационный университет) по специальности «Электронные вычислительные машины».
После получения диплома Коростелев год проработал инженером в НИИ «Ореон», а с 1973 году перешел на завод «Генератор». С 1978 года начался его долгий профессиональный путь в Государственном Киевском конструкторском бюро «Луч»: от инженера-конструктора 2 категории Коростелев дошел до заместителя генерального директора, а в 2003 году — до генерального конструктора — гендиректора ККБ.
Инженер непосредственно участвовал в разработке украинских комплексов управляемого вооружения «Комбат», «Стугна», а также управляемых ракет «Ольха» и «Нептун». Создание последней вызывала вопросы у представителей военной среды: комплекс, ранее лоббируемый экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым, способен стрелять лишь по недвижимым целям.
Коростелев — Заслуженный авиастроитель и машиностроитель Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники, автор более 30 научных работ и 20 патентов. В 2008 году указом президента Виктора Ющенко был награжден орденом «За заслуги» III степени.