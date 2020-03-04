Вопрос о том, чтобы поменять все украинское правительство, встал после увольнения Андрея Богдана с поста главы президентской канцелярии, который фактически провалил быстрое принятие закона о рынке земли. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Слободчук: Законопроект о продаже земли и отставка Богдана спровоцировали отставку Кабмина Украины © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Стоит ещё раз подчеркнуть, продолжил Слободчук, что к интересам народа это не имеет никакого отношения, просто у ряда групп есть мнение, что Алексей Гончарук и его Кабмин не справляются с поставленными задачами.

В принципе, это так, потому что Гончарук и его подчиненные никогда не работали на практике в госуправлении, но в данном случае речь идёт о том, что нынешнее правительство в целом не справляется с главными задачами, в том числе по запуску рынка земли, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.