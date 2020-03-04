«Увольнение Богдана стало следствием провала "блицкрига" по земле. Не удалось быстро продавить законопроект об открытии рынка земли. После увольнения Богдана среди групп влияния начали звучать мнения, что вслед за ним хорошо бы уволить и премьера, и других министров», — пояснил эксперт.
Стоит ещё раз подчеркнуть, продолжил Слободчук, что к интересам народа это не имеет никакого отношения, просто у ряда групп есть мнение, что Алексей Гончарук и его Кабмин не справляются с поставленными задачами.
В принципе, это так, потому что Гончарук и его подчиненные никогда не работали на практике в госуправлении, но в данном случае речь идёт о том, что нынешнее правительство в целом не справляется с главными задачами, в том числе по запуску рынка земли, заключил собеседник издания.
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