Причины суеты вокруг возможной отставки премьера и смены состава правительства не имеют отношения к защите интересов народа, просто заинтересованные группы на Украине и за её пределами стремятся ускорить решение вопроса о продаже земли и стратегических предприятий , считает украинский политический консультант Сергей Слободчук

- Сергей, на этой неделе запланировано внеочередное заседание Верховной Рады, но, судя по репликам некоторых участников заседания согласительного совета фракций и депутатских групп, даже в парламенте нет понимания, чего от этого заседания можно ожидать. Ваше мнение?

— Сейчас решается вопрос, удастся ли в Раде собрать голоса для того, чтобы уволить премьера Алексея Гончарука. И ещё более важный вопрос заключается в том, удастся ли собрать голоса для того, чтобы назначить новый состав Кабмина во главе с новым премьер-министром. В принципе, это цепная реакция, которая началась после увольнения Андрея Богдана. А увольнение Богдана, как мы уже говорили, стало следствием провала "блицкрига" по земле. Не удалось быстро продавить законопроект об открытии рынка земли. После увольнения Богдана среди групп влияния начали звучать мнения, что вслед за ним хорошо бы уволить и премьера, и других министров.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что к интересам народа это не имеет никакого отношения. Просто есть, скажем так, у ряда групп мнение, что Гончарук и компания не справляются с поставленными задачами. В принципе, это так, потому что эти люди никогда не работали на практике в госуправлении. Но в данном случае речь идёт о том, что нынешнее правительство не справляется, в том числе с задачей по запуску рынка земли. «Гончарук поставил ультиматум»: соцсети о ситуации вокруг смены правительства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- У ряда групп такое мнение, есть и другие?

— Против смены Кабмина выступают «соросята», Сорос… Ну, и Пинчук как политический оператор проектов Сороса — он воспринимает увольнения Гончарука как потерю своих политических позиций.

- На Украине сейчас высказывают самые разные предположения о том, кто может заменить Гончарука…

— Пока сложно гадать. Как я уже говорил в прошлом интервью, единственная кандидатура, которую нужно иметь в виду, это Ковалив. Потому что для назначения нового премьера нужны голоса в Раде, а за неё проголосует хотя бы часть «соросят», если им дадут команду. Все остальные кандидатуры… Пока нет смысла об этом говорить. Потенциальные кандидаты есть, но голосов нет, тогда что обсуждать?

- Выглядит так, что подоплёка всех этих политических движений является пробуксовка в решении вопроса об открытии земельного рынка, в чём заинтересованы транснациональные компании?

— Транснациональные компании, и не только. Решения вопроса ждут и ряд украинских латифундистов, и иностранных… Скажем, семья Веревских активно выступает за это, они провели через «Слугу народа» ряд депутатов в Верховную Раду, которые сейчас выступают за скорейший запуск свободной купли-продажи земли. Выступают за это крупнейшие украинские латифундисты Джордж Рор и Майкл Табачник. Только знатоки в курсе, какие конкретные фигуры стоят за этим. Потому что Рор и Табачник — о них в прессе мало пишут. Но, когда Зеленский ездил в Штаты, именно Рор организовывал его встречу с лидерами еврейских организаций США.

- Всё это происходит на фоне углубляющегося кризиса в экономике. Некоторые политики уже заговорили о том, что Украина семимильными шагами идёт к коллапсу и дефолту. Насколько реален дефолт?

— С политической точки зрения, дефолт будет тогда, когда разрешат большие игроки, и если они разрешат. Если разрешения не будет, то не имеют значения экономические показатели. При этом стоит вспомнить, что дефолт, как один из сценариев, упоминается уже довольно давно. Почему? Потому что это может быть дополнительным рычагом давления на украинскую власть. Давят с тем, чтобы принимали побыстрее закон о земле — раз не можете расплатиться по долгам, продавайте землю.

- В случае дефолта Украина тоже будет расплачиваться землёй?

— Да, но давайте задумаемся, а сколько в случае дефолта будет стоить гектар? Нет ли риска, что все уйдет за копейки? Согласительный совет Рады: «Вставай, страна огромная!..» и неизбежный рынок земли © Facebook, Верховна Рада України

- Как сейчас сказывается экономический кризис на простых гражданах?

— Простые люди традиционно жалуются на то, что трудно платить коммуналку, на то, что не хватает зарплаты. Малые предприниматели жалуются на сокращение розничного товарооборота, у людей нет денег. Отсюда проблемы и в сфере обслуживания.

Поэтому в условиях экономических катаклизмов стоит ожидать рост запроса на социальную справедливость. То есть, на местных выборах будет актуальна не только "тактика добрых дел", но и социальная повестка.

По итогам 2019-го года было зафиксировано снижение спроса на сталь, пока оно не критичное — 98,69% от показателей 2018 года. Но мы видим, как Кабмин перенес с марта на сентябрь индексацию пенсий. 3,034 миллиарда составила задолженность по зарплате. В принципе, задолженность — это уже постоянный симптом, но настораживает, что по сравнению с февралем 2019 года она больше на 16,1 %. Всё это на фоне тревожной обстановки в мире. Видим, как падают фондовые рынки в связи с эпидемией коронавируса. Грядёт новый экономический кризис. Но Украина подходит к нему, как к эпидемии коронавируса — без маски, без вакцин, без лекарств, без организованной системы противодействия — вот если всё это экстраполировать на экономику, то увидим, что ситуация та же.