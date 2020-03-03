Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру обратил внимание на рассказы бывшего вице-президента США Джо Байдена об аресте в ЮАР в 1990 году при попытке увидеться с вышедшим в тот день из тюрьмы Нельсоном Манделой, которые не имеют ничего общего с реальностью

За последнее время политик, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы, всё чаще делает странные заявления во время публичных выступлений.

«Байден не помнит, в каком штате находится, говорит всякую ересь, у него старческие фантазии, как его арестовали в Южной Африке, когда он пытался пробиться к Нельсону Манделе, что совершенно никакого отношения к реальным событиям не имеет», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Байден проснулся и готов к борьбе за Белый дом. Но Трамп выбрал себе другого соперника © REUTERS, Jim Urquhart | REUTERS, Jim Urquhart | Перейти в фотобанк

В частности, на предвыборном мероприятии в Южной Каролине бывший вице-президент страны говорил: «В этот день, 30 лет назад, Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и начал обсуждать вопрос об апартеиде. Я имел честь встретиться с ним. Мне выпала большая честь быть арестованным на улицах Соуэто вместе с послом ООН, который пытался увидеться с ним на острове Роббенс». О поездке в ЮАР, когда он был сенатором от штата Делавэр, политик упоминал в мемуарах 2007 года, но ни слова об аресте не было. За день до праймериз в Южной Каролине, которые прошли 29 февраля, Байден признал, что никто его не арестовывал при попытке увидеться с Нельсоном Манделой.

«Байден рассказывает всякие истории. Это хорошо, когда у вас старенький дедушка, вы сидите около камина, и он травит байки, 80% из которых выдумка. Это семейное времяпрепровождение, но такой верховный главнокомандующий…Америка же всё это видит», — заявил Дробницкий.

Там же, в Южной Каролине, Байден называл себя кандидатом на выборах в Сенат, а не президента. Кроме того, он рассказал, что объяснил Дэн Сяопину негативные последствия для Китая от неприсоединения к Парижскому соглашению по климату. Всё, конечно, ничего, но китайский лидер умер в 1997 году, а соглашение приняли 12 декабря 2015 года.