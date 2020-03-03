Президентская избирательная кампания в США с каждым днем становится все более драматичной. В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий предупредил, чем может обернуться раскол в стане Демократической партии в разгаре президентских выборов

Во вторник, 3 марта, в США проходит «супервторник», когда кокусы и праймериз проходят сразу в 14 штатах (Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии), и на кону стоят голоса 1345 делегатов-демократов (почти 1/3 от общего количества).

После праймериз в Южной Каролине с дистанции сошли сразу трое кандидатов: бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который победил в Айове, занял второе место в Нью-Гэмпшире и третье в Неваде; сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (собирается провести совместный с Байденом митинг в Техасе) и бизнесмен Том Стейер. Таким образом, дальнейшая борьба продолжится между сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, конгрессвумен Тулси Габбард и бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, который в предыдущих раундах не участвовал.

Сейчас у демократов по итогам праймериз лидирует Сандерс с 60 голосами делегатов, следом идёт Байден с 54, 26 — у Буттиджича, 8 — у Уоррен и 7 — у Клобушар.

Республиканцы, которые 3 марта распределят голоса 813 делегатов, проведут первичные голосования в тех же штатах, за исключением Вирджинии, где местный партактив решил не тратить деньги, потому что соперников у президента Дональда Трампа нет.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, что привело Байдена к победе в Южной Каролине, и спрогнозировал результаты «супервторника».

- Дмитрий, почему Джо Байден так популярен среди афроамериканцев? Именно они обеспечили политику победу на праймериз в Южной Каролине 29 февраля.

— Они пока обеспечили Байдену победу только в Южной Каролине. Как известно, в этом штате Демократическая партия практически полностью состоит из чернокожих активистов. Говорить о поддержке Байдена со стороны чернокожего избирателя достаточно большой вопрос. А вот Демпартия Южной Каролины, по крайней мере, наполовину чернокожие, и на 70% партийный актив состоит из чернокожих активистов, они поддерживают бывшего вице-президента, полностью и хорошо проплачены, сплочены и всячески за Байдена, поэтому на Южную Каролину все ставки и делались.

Тут несколько моментов. Уже давно, особенно в южных штатах, и чем южнее, тем сильнее сказывается, Демократическая партия традиционно пыталась опираться на чернокожих американцев, здесь, несмотря на все движения, которые в консервативной среде афроамериканцев распространялись, именно истеблишмент Демократической партии имеет на них большое влияние, причём поддерживает интерес к лозунгам Демократической партии достаточно центристским, настолько, насколько они могут быть в наше время, тоже сложно сказать, центрист ли сейчас Джо Байден. Тем не менее, истеблишмент поддерживает к себе интерес у чернокожих избирателей в основном за счёт обвинений всех, кто против них, в расизме или системном расизме, как они сейчас часто об этом говорят. Байден проснулся и готов к борьбе за Белый дом. Но Трамп выбрал себе другого соперника © REUTERS, Jim Urquhart | REUTERS, Jim Urquhart | Перейти в фотобанк

В целом ситуация во многих южных штатах США такова, что чернокожие до сих пор, несмотря на то что демократы ничего особенного не принесли, пока верят. Они всерьёз поддаются на пропаганду того, что всё, что не истеблишмент Демократической партии, это пожилые белые патриархальные мужчины, которые не хотят блага для чернокожих братьев, поэтому голосовать нужно правильно, голосовать нужно за тех, кто всегда со времён Джона Кеннеди был за них, хотя это большой вопрос, был ли Джон Кеннеди, например, за предоставление расширенных прав афроамериканцам. Хотя бы со времён Линдона Джонсона.

В общем, победа Байдена в Южной Каролине — результат предсказуемый, а вот дальше большой вопрос. Я напомню, что на общенациональных выборах в 2016 году Дональд Трамп набрал больше голосов афроамериканцев, чем другие республиканские кандидаты, больше, чем Митт Ромни, больше, чем Джон Маккейн, и в этом смысле показал удивительный результат для республиканского кандидата. Думаю, что в 2020 году у него ещё прибавится чернокожих сторонников. Другое дело, что окончательно переломить эту тенденцию будет достаточно сложно, и в этом смысле есть ощущение у руководства Демократической партии, что именно истеблишментный кандидат вроде Байдена хорош именно тем, что за него и на всеобщих выборах проголосуют чёрные американцы, поэтому агитация ведётся такая, что, к примеру, у Берни Сандерса шансов нет, поскольку чернокожие не за него. Но это сомнительный аргумент, потому что, как правило, когда демократический кандидат избран, партия более или менее консолидируется вокруг него. Если, конечно, не произойдёт большого скандала на демократической партийной конференции, а пока к этому всё идёт.

- В связи с победой Байдена может ли снова всплыть украинская тематика?

— Я думаю, что, пока речь идёт о внутридемократических праймериз, нет. Вряд ли эта тема будет подниматься на дебатах. Пока Байден себя закапывает хорошо своим не очень логичным поведением и явными признаками потери ориентации в пространстве, что в политическом, что в географическом. А вот когда будут общенациональные выборы, почти наверняка украинскую тему поднимут. Конечно, возможно появление какой-то сенсационной информации о похождениях семейства Байденов в Незалежной, это всё возможно, но у Байдена вообще сейчас без всякой Украины нет никаких шансов победить честно по количеству набранных делегатов на партийной конференции. Он может возникнуть как кандидат только в случае конкурентной партийной конференции, а пока всё говорит о том, что партийная конференция будет именно такой: никто не наберёт 50% делегатов плюс один голос, и, наверное, Байдена могут сделать кандидатом, и тогда ему припомнят всё, причём не только Украину, но и Китай, и много чего ещё. В этом плане он кандидат достаточно токсичный. Другое дело, что Демократическая партия пытается выставить украинский скандал так, что это скандал не вокруг Байдена и даже не вокруг администрации Барака Обамы, а это скандал вокруг Трампа, который не так поговорил с Владимиром Зеленским и вообще всячески старался использовать государственные ресурсы на борьбу со своим политическим оппонентом. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski | REUTERS, Kamil Krzaczynski | Перейти в фотобанк

По большому счёту не украинская тема сбила Байдена, а его явная неадекватность: он не помнит, в каком штате находится, он говорит всякую ересь, у него старческие фантазии, как его арестовали в Южной Африке, когда он пытался пробиться к Нельсону Манделе, что совершенно никакого отношения к реальным событиям не имеет. Он рассказывает всякие истории, это хорошо, когда у вас старенький дедушка, вы сидите около камина, и он травит байки, 80% из которых выдумка. Это приятно, семейное времяпрепровождение, но такой верховный главнокомандующий… Америка же всё это видит. Есть определённого рода давление истеблишмента, благодаря которому Байден выигрывает Южную Каролину, почти наверняка и в Северной Каролине он может набрать достаточное количество делегатов. Так по чуть-чуть возьмёт делегатов, это правда. В этом плане есть все основания считать, что Берни Сандерс будет обладать преимуществом, но не возьмёт 50%+1 голос. И вот тогда на партийной конференции партийные боссы будут сооружать какую-то пару, которая смогла бы, с одной стороны, и партию не развалить прям там в июле, а с другой — сохранить власть за старичками, которые в партии её жёстко держат. В основном это те люди, которые руководят партией в обеих палатах Конгресса.

- New York Times написала, что партийные лидеры против выдвижения Сандерса кандидатом в президенты, потому что если он проиграет Трампу, то и выборы в Конгресс в ноябре демократы провалят. А если выдвинут Байдена, и он тоже проиграет, отразится ли это на выборах в Конгресс?

— В годы президентских выборов у побеждающего кандидата есть хорошие шансы усилить положение своей партии в Конгрессе, это обычное дело. Так бывало не раз, по крайней мере, все надежды демократов на то, чтобы отвоевать Сенат, в случае избрания Трампа на второй срок можно сразу хоронить. Это будет ясно ещё до дня голосования.

Что касается Палаты представителей, серьёзные проблемы у демократов с их месседжем, особенно в округах, которые либо голосовали за Трампа (я имею ввиду Палату представителей, голосование там проводится по округам), либо которые высказывают слишком радикальные идеи. Посыл не только New York Times, но и многих мейнстримных изданий состоит в том, что Берни Сандерс такой месседж задаст во время выборов, что многие демократы отшатнутся от поддерживающих его — а нужно будет поддерживать всей партией — конгрессменов и, соответственно, проголосуют за республиканскую альтернативу в своём избирательном округе.

По-моему, это сильно преувеличено, потому что вся Демократическая партия сильно забрала влево, и сказать что-то против партийного актива, достаточно левого, радикального, почти социалистического, никто не может.

На мой взгляд, выборы 2020 года в большей степени о власти внутри Демократической партии — это первый и важнейший пункт. Второй по значимости — Конгресс. И лишь третий — удастся ли навязать серьёзную борьбу Трампу, потому что пока это всё очень и очень бесполезно, и праймериз, которые ко всему прочему ведут к запрограммированной катастрофе на предвыборной конференции, потому что если у Сандерса не будет большинства, но будет преимущество, а его не выдвинут кандидатом от партии, то начнутся бунты на улицах, беспорядки в самом зале конференции — будет своего рода 1968 год, только наоборот. Это, конечно, сильно ударит по партии. При этом каких-то сильных хотя бы политтехнологических ходов, как купировать этот кризис, я пока не вижу. Нет ярких, харизматичных лидеров, налицо потеря управления и такой раздрай, который нужно было решать ещё до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года, но Демократическая партия не пошла на обновление, пересмотр своей программы, а сползала к леворадикальным идеям, которые навязывались молодым партактивам, причём часто не белым, очень часто открыто антиамерикански высказывающимся, проиммигрантским, ещё и с опорой на сильно ненавидимые за их пределами университетские кампусы. Этот актив, с одной стороны, тянет партию сильно влево, а с другой — власть остаётся у тех же самых людей, которые руководили партией на протяжении последних десятилетий. Это, конечно, создаёт объективные предпосылки, чтобы привести партию к жесточайшему кризису. Я считаю, что именно этот кризис — проблема для выборов в Конгресс в 2020 году. Станет кандидатом Берни Сандерс или не Берни Сандерс, мне сказать сложно, но я бы сказал, наоборот, шансы сохранить Палату представителей, если вся Демократическая партия вдруг повернётся на 180 градусов и впишется за Берни Сандерса, будет легче. Если у вас в июле проходит предвыборная партконференция, где все боссы партии между собой разругались, шансы получить хороший результат на голосовании за сенаторов и конгрессменов снижаются.

- Пит Буттиджич и Эми Клобушар отказались от дальнейшей борьбы. Кому достанутся голоса делегатов, которые они завоевали на праймериз в четырёх штатах?

— Им и достанутся, так будет внесено в протокол, что делегаты проголосовали за этих кандидатов. В первом туре не участвуют суперделегаты, а все приписанные к кандидату делегаты должны голосовать за тех, за кого положено. Во втором туре уже все свободны от своих обязательств, к тому же в дело вступают суперделегаты, вот тогда скандал и начнётся. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

- За кого в дальнейшем будет голосовать электорат Пита Буттиджича? Трамп утверждает, что в «супервторник» все его голоса отойдут Байдену.

— Думаю, они распределятся равномерно: часть из них отойдёт Блумбергу, часть — Байдену, часть может достаться даже Сандерсу, если говорить о молодом поколении.

Эксперимент «Буттиджич» в целом политтехнологи грамотно отыграли. Это попытка поиграть с электоратом демократов, наиболее интересной была Айова, где он первое место и занял. Почти наверняка этот проект в тот или ином виде, в лице самого Буттиджича или кого-то другого, похожего на молодого Джона Кеннеди, который будет говорить о ценностях либеральной Америки, что пора сбросить старичков с подножки истории, появится в 2024 году. Однако его электорат крайне неоднороден — есть люди, которые хотят обновления, но центризма, есть просто молодые, которые хотят перемен (а это Сандерс), есть те, кто хочет, чтобы всё оставалось как было (а это может быть и Блумберг или кто угодно), поэтому я не считаю, что все его голоса достанутся Байдену.

Скорее всего, они распределятся определённым образом, при всём при том, что Байдену мало что достанется. Его основная проблема — это Блумберг на «супервторнике», там и распределятся голоса.

Если бы сейчас в гонке осталось два человека — Сандерс и ещё кто-нибудь, то у Сандерса была бы чёткая линия поведения, соблюдая которую, он мог бы собрать 50%+1 голос. А так пока вероятность, что без очевидного победителя придут к итоговой конференции, как подсчитали по математической модели, равняется 60%. Элизабет Уоррен уже заявила о неизбежности конкурентной конференции, к такой она и готовится, и вся её тактика рассчитана на это.

- Как вы считаете, Пита Буттиджича заставили выйти из президентской гонки, чтобы не отнимать голоса у Байдена?

— У него просто деньги закончились, это видно по предвыборным фондам. На самом деле, конечно, у него была возможность поучаствовать в «супервторнике», это очевидный факт. Просто ясно, что борьба была бесперспективной, но, с другой стороны, погоды он не делал бы в дальнейшем — у него ничего в Калифорнии, ничего в Техасе, если брать крупные штаты, которые дают много делегатов, и ничего во Флориде. И всё, кампания закончена, так что остаток денег проще раздать. Но зато наверняка мы увидим Пита Буттиджича, который будет баллотироваться в губернаторы или в сенаторы. Он получил очень хорошее реноме как политик, который может бороться.

- Ваш прогноз с учётом электоральных предпочтений штатов, кто победит в «супервторник» и кто из кандидатов может сойти с дистанции?

— Более менее понятно. Калифорния, Техас, Массачусетс — крупные штаты, которые будут задействованы в «супервторник», — скорее всего, все отдадут голоса за Сандерса. Сейчас голоса делегатов распределяются пропорционально, нет правила «победитель получает всё», поэтому какие-то голоса получат и другие кандидаты, а их там много, будут собирать и Байден, и Блумберг, что-то получит в своём родном Массачусетсе Уоррен. Таким образом, набирать будут все, но крупнейшие штаты останутся за Сандерсом, даже там, где он будет проигрывать и занимать второе место, всё равно будет получать, поэтому выйдет победителем из «супервторника», но с учётом оставшихся штатов чисто математически не будет возможности набрать необходимые 50%+1 — в этом и будет основная проблема. Он будет победителем «супервторника», но не победителем номинации. «Не Байден, а Сандерс». Якубин рассказал о коварном плане, который созрел у Трампа © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

В 2016 году, несмотря на большое количество кандидатов Республиканской партии, после «супервторника» Трамп был уже очевидным номинантом, ему оставалось набрать копейки для победы на конференции. У Сандерса такой картины не будет, он заявит о себе как о победителе, но все остальные будут говорить, что не пустят его.

- Неужели ни в каком штате никто не хочет хотя бы попробовать противостоять Трампу, раз республиканцы даже праймериз не проводят во многих штатах?

— Почти в каждом штате кто-то формально регистрируется. Обычно это политики, которые хотят поднять свой имидж, они из чисто местных соображений пиарятся в своём штате. Например, в Айове Трамп получил 80% голосов, а его соперник сразу же призвал поддержать президента в дальнейшем. Это ритуальные телодвижения, которые иногда делаются. Наверняка в Техасе появится кто-то, кто захочет попиариться и, тоже проиграв, призовёт поддержать Трампа, это обычное дело при переизбрании действующего президента.