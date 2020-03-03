Четырнадцатилетний парень, которому надоели поучения родной тети, набросился с ножом и топором на нее и своего 4-летнего двоюродного брата. Об этом 2 марта сообщила местная полиция

В Кривом Роге мужчина напал на полицейских в зале суда © Андрей Лубенский

Между ним и тетей произошла ссора, мальчик схватил кухонный нож, набросился на нее и нанес удар в грудь.

Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор.

Потерпевшая выбежала из дома, она попыталась позвонить сестре, но школьник выбил телефон из ее рук топором и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения.

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В это время домой вернулась мать обидчика. Парень набросился с ножом и на родную мать, после чего убежал со двора в неизвестном направлении.

Полиция нашла и задержала его. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ранениями, их состояние стабильно тяжелое.