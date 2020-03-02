Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение закона о люстрации, само заседание состоится накануне сессии Верховной Рады, на которой, как ожидается, назначат новых членов правительства. Об этом 2 марта сообщается на сайте суда

Фесенко рассказал, в чем суть решения ЕСПЧ по закону о люстрации на Украине © Facebook Владимира Фесенко расписания суда, во вторник судьи продолжат рассмотрение жалобы на закон о люстрации, по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти. Данный вопрос стоит первым в повестке дня. Последний раз суд рассматривал эту жалобу 16 января.

Ранее сообщалось, что 4 марта состоится внеочередное заседание украинского парламента, который будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».