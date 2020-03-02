Российская певица украинского происхождения Наташа Королёва 2 марта на своей странице в Instagram показала новое фото к сборнику ее ранее нигде не издававшихся песен, на котором поклонники с трудом ее узнали

Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Подписчики, увидев кадр, не узнали знаменитость. Так, кто-то из фанатов предположил, что певица сделала ряд пластических операций, а кто-то убежден, что Королева просто перестаралась с фотошопом.

«"Не похожа на себя", "А кто на фото? Явно не Королёва", "А где Королёва?", "Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковыми лицами будут", "Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Это неудачный фотошоп или Наталья тоже превратилась в губастую уточку"», — пишут они в комментариях к посту.

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