Правоохранительные органы Молдавии в ближайшее время направят в США запрос на экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в видеообращении на своей странице в Facebook, опубликованном в пятницу, 28 февраля

«На днях я разговаривал с представителями США, которые подтвердили, что Плахотнюк находится на территории Соединенных Штатов. В Молдавии открыто уголовное дело против Плахотнюка, мы точно знаем, что он в США, компетентные органы Молдавии на днях обратятся к партнерам из США, чтобы они приняли решение экстрадировать Плахотнюка», — заявил Додон.

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Поматросили и бросили. Отказ США в визе Плахотнюку — старт президентской гонки в Молдавии? © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc Владимир Плахотнюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Басманного суда Москвы в ноябре 2017 года. Его обвиняют в покушении на убийство.

Кроме того, МВД РФ пресекла деятельность преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывезло за пределы страны 37 миллиардов рублей, — его организаторами были Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон.

В Молдавии Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах — в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания средств, через которую прошли 18 млн долларов и 3,5 млн евро. В прошлом году Плахотнюк покинул страну.