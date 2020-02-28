В Вильнюсе неизвестный осквернил памятник жертвам расправы над евреями во время Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил Sputnik Литва

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, на улице Друес. По данным полиции, неизвестный бросил у памятника куртку и поджег ее. В настоящий момент правоохранители расследуют инцидент.

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Всемирный форум памяти Холокоста. Искоренить антисемитизм пока не удалось © worldholocaustforum.org Львом Капланом на деньги бывшего узника Вильнюсского гетто Якова Пренера, чьи родственники погибли в трудовом лагере.

Ранее сообщалось, что в Литве резко выросло число инцидентов, происходящих на почве антисемитизма, — на это обратили внимание даже в Госдепе.