Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, на улице Друес. По данным полиции, неизвестный бросил у памятника куртку и поджег ее. В настоящий момент правоохранители расследуют инцидент.
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Памятник жертвам расправы над евреями был создан скульптором Львом Капланом на деньги бывшего узника Вильнюсского гетто Якова Пренера, чьи родственники погибли в трудовом лагере.
Ранее сообщалось, что в Литве резко выросло число инцидентов, происходящих на почве антисемитизма, — на это обратили внимание даже в Госдепе.