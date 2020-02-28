«Для внутреннего рынка хватает. Когда уладим вопросы с Российской Федерацией, будут восстановлены остальные объемы по экспорту. Но критический объем экспорта мы тоже выполняем», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал, что Минск обеспечивает запросы покупателей нефтепродуктов из других стран, но новые договоры на экспорт в условиях сниженной загрузки НПЗ не заключаются.
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Дело в том, что Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. В связи с этим с 1 января РФ частично прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, которые сейчас работают с загрузкой в 50%.
В четверг, 27 февраля, «Белнефтехим» сообщил, что на март планируются поставки в Белоруссию со стороны нескольких российских компаний, однако общий объем не уточнил.