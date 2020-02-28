Если белорусский лидер Александр Лукашенко попытается окончательно испортить отношения с Москвой, последует закономерный ответ России в виде ограничения белорусских товаров для доступа на российские рынки. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ряд российских общественных и политических деятелей давно выступают с инициативой заместить белорусские товары российскими — например, об этом говорил недавно погибший депутат Айрат Хайруллин», — пояснил Безпалько.

Доступ продуктов белорусского сельскохозяйственного производства на российский рынок — это очень большая привилегия, которую Россия подарила Минску в рамках союзничества и которую Лукашенко не ценит, указал политолог.

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