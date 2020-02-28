Эксперт отметил, что такой ответ последует в том случае, если Лукашенко попытается национализировать «Газпром Трансгаз Беларусь», ограничит транзит российской нефти, начнёт несанкционированный отбор технологической нефти из нефтепровода «Дружба» или увеличит в одностороннем порядке цену на транзит.
«Ряд российских общественных и политических деятелей давно выступают с инициативой заместить белорусские товары российскими — например, об этом говорил недавно погибший депутат Айрат Хайруллин», — пояснил Безпалько.
Доступ продуктов белорусского сельскохозяйственного производства на российский рынок — это очень большая привилегия, которую Россия подарила Минску в рамках союзничества и которую Лукашенко не ценит, указал политолог.
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