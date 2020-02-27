Ключевые слова о «государствообразующем народе» и «соотечественниках за рубежом» могут появиться в проекте поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба депутата Константина Затулина по итогам прошедшей 26 февраля встречи президента Владимира Путина с членами Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

В ходе обсуждений эти предложения получили названия «русских поправок». По словам Затулина, они находят свое отражение если не в преамбуле, то в главе 3 Конституции «Федеративное устройство».

«Это, безусловно, свидетельствует о том, что глава нашего государства прислушался к нашим аргументам. А точнее сказать, с учетом всего сделанного Владимиром Путиным на посту президента, — разделял и разделяет необходимость отражения фактов государствообразующей роли и разделенности русского народа на самом высоком законодательном уровне», — говорится в сообщении.