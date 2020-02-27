В ходе обсуждений эти предложения получили названия «русских поправок». По словам Затулина, они находят свое отражение если не в преамбуле, то в главе 3 Конституции «Федеративное устройство».
«Это, безусловно, свидетельствует о том, что глава нашего государства прислушался к нашим аргументам. А точнее сказать, с учетом всего сделанного Владимиром Путиным на посту президента, — разделял и разделяет необходимость отражения фактов государствообразующей роли и разделенности русского народа на самом высоком законодательном уровне», — говорится в сообщении.
Затулин напомнил, что государствообразующим народом России исторически является русский народ, вносящий основной вклад в формирование общегражданской российской политической нации, которая в Конституции называется «многонациональным народом Российской Федерации».