В дипломатических кругах Лондона и Вашингтона идут дискуссии о том, стоит ли принимать приглашение России посетить Парад Победы 9 мая в Москве.
Дипломаты уже обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал приехать в российскую столицу, не посоветовавшись предварительно с союзниками по НАТО.
На Западе опасаются, что неучастие в торжествах будет означать неуважение к общей победе над нацизмом. С другой стороны, там боятся показать согласие с российской политикой на Ближнем Востоке и в Крыму.
Компромиссным вариантом мог бы стать предварительный визит на Украину, где 8 мая отмечается так называемый День памяти и примирения, установленный Петром Порошенко в 2015 году.
«Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», — цитирует издание одного из дипломатов.
Ни Трамп, ни Джонсон ответ на приглашение Кремля еще не дали. В ноябре прошлого года хозяин Белого дома заявил, что хотел бы приехать 9 мая в Москву, но не уверен сможет ли организовать свой визит.