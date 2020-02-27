Накануне возможного визита в Москву на празднование 9 Мая лидеры США и Великобритании Дональд Трамп и Борис Джонсон могут посетить Киев. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на собственные источники

Песков рассказал, позвали ли Зеленского на 75-летие Победы в Москву © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Дипломаты уже обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал приехать в российскую столицу, не посоветовавшись предварительно с союзниками по НАТО.

На Западе опасаются, что неучастие в торжествах будет означать неуважение к общей победе над нацизмом. С другой стороны, там боятся показать согласие с российской политикой на Ближнем Востоке и в Крыму.

Компромиссным вариантом мог бы стать предварительный визит на Украину, где 8 мая отмечается так называемый День памяти и примирения, установленный Петром Порошенко в 2015 году.

«Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», — цитирует издание одного из дипломатов.

Ни Трамп, ни Джонсон ответ на приглашение Кремля еще не дали. В ноябре прошлого года хозяин Белого дома заявил, что хотел бы приехать 9 мая в Москву, но не уверен сможет ли организовать свой визит.