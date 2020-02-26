В среду, 26 февраля, украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и LB.ua, со ссылкой на свои источники сообщили, что Алексей Гончарук в скором времени уйдет в отставку, а главой Кабмина вместо него будет Сергей Тигипко.
По словам Якубина, недавняя отставка Богдана означает, что вслед за ним своих постов могут лишиться и его креатуры: премьер Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка.
«Отсюда и возникли такие слухи, что президентский офис проводит кастинг в контексте премьера, что рассматриваются те, кто уже был во власти, что концепция новых лиц не сработала. Их хотят заменить на тех, кто уже был в правительстве и понимает, как все это работает. Отсюда идея по поводу Тигипко», — рассказал политолог.
Якубин добавил, что украинская власть в лице президента Владимира Зеленского нуждается в кадровой трансформации, чтобы сохранить свой рейтинг.