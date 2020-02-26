По его мнению, сегодня Белоруссии якобы грозит оккупация со стороны России.
«Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе», — заявил Данилов.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
С 2019 года Россия и Белоруссия занимаются проработкой 31 интеграционной карты, смысл которых заключается в выполнении договора о Союзном государстве. Ввиду ряда разногласий по согласованию экономических карт, возникших в начале 2020 года, процесс интеграции был замедлен.
При этом усилились позиции националистической команды министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, не заинтересованной в углублении интеграции с Россией.