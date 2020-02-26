Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения России в Белоруссию. Он рассказал о ней в эфире "Радио НВ" 25 февраля

США будут толкать Белоруссию от РФ до тех пор, пока точка возврата не будет пройдена — Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе», — заявил Данилов.

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С 2019 года Россия и Белоруссия занимаются проработкой 31 интеграционной карты, смысл которых заключается в выполнении договора о Союзном государстве. Ввиду ряда разногласий по согласованию экономических карт, возникших в начале 2020 года, процесс интеграции был замедлен.

При этом усилились позиции националистической команды министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, не заинтересованной в углублении интеграции с Россией.