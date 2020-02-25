Побывавшая в районах, где свирепствует коронавирус украинка была госпитализирова в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах, рассказала замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Мария Полищук 25 января

На днях на севере Италии, в Ломбардии и Венето, началась вспышка китайского коронавируса. По последним данным, уже около 220 человек в данных регионах заразились этим заболеванием, объявлен карантин.

«Женщина прилетела из итальянского города Бергамо (входит в состав Ломбардии. — Ред.) в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты», — сказала Полищук.

Коронамайдан на Украине. Отставка губернатора Тернопольщины и позор Зеленского © Фото: oda.te.gov.ua

Коронавирус COVID-2019 был обнаружен в конце 2019 года в городе Хэнань китайской провинции Хубэй.

Им заразились около 80 тыс. человек, 2620 человек скончались, более 25 тыс. пациентов полностью выздоровели.

При этом за пределами Поднебесной заразились 2069 человек, из них 23 умерли.