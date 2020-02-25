«Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Первое, я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира. Второе, я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередная революция. Эта тема в народе Украины по-серьезному никого не волнует. Третье, Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме. Это все потому, что иногда я не в силах терпеть», — написала Богуцкая.
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