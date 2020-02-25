Народный депутат Украины из президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая назвала коронавирус величайшей аферой человечества. Об этом она сообщила 24 февраля на своей странице в Facebook

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